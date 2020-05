PLJAČKAŠI NOŽEVIMA NAPALI ZVIJEZDU TOTTENHAMA U NJEGOVOM DOMU: Jedan ga udario u glavu; ‘Bilo je užasno’

Zvijezda Tottenhama Dele Alli proživjela je traumatično iskustvo. Naime, prema pisanju britanskog tabloida Daily Maila, u noći s utorka na srijedu naoružani pljačkaši provalili su u njegov dom od 2 milijuna funti i pritom mu nanijeli tjelesne ozljede.

‘ZA PAD KOBEJEVOG HELIKOPTERA KRIVI SU PUTNICI’: Procurila druga strana priče tragedije koja je šokirala svijet

EXCLUSIVE: Dele Alli held at knifepoint during robbery of his home and sustains a minor facial injury | @SamiMokbel81_DM https://t.co/dbSvyZAIXU pic.twitter.com/wwUI2jzVMA

Provalnici su, pišu Englezi, sa sobom imali noževe, a jedan od njih udario je engleskog reprezentativca šakom u lice.

Dogodilo se to dok je 24-godišnjak s društvom igrao biljar, a pljačkaši su sa sobom odnijeli dva vrijedna ručna sata te nakit Deleove djevojke Ruby. Engleski reprezentativac i njegov prijatelj pokušali su spriječiti pljačku, no provalnici su ih fizički ozlijedili, te i na kraju odradili. Dele Alli pretrpio je manju ozljedu lica…

“Sve je eskaliralo kada je Dele udaren u usta. Jedan od njegovih prijatelja je pokušao pomoći, no njega su jako pretukli. Ukrali su satove i nakit. Bilo je to stravično iskustvo i svi su potreseni”, rekao je izvor blizak nogometašu Tottenhama.

U kasnim večernjim satima istog dana puštem društvenih mreža se javio Alli.

“Hvala vam svima na porukama podrške. Užasno iskustvo no svi smo dobro. Cijenim vašu podršku”, napisao je kratko engleski reprezentativac.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020