Španjolski tenisač Rafael Nadal 14. put u svojoj karijeri osvojio je Roland Garros, nakon što je u finalu za dva sata i 20 minuta pobijedio Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-3, 6-3, 6-0.

Sjajnom Španjolcu je to bilo 14. finale na pariškom Grand Slamu i rekordna 14. pobjeda. Ukupno rekordni 22. Grand Slam naslov, a sada ima dva više od najbližih pratitelja Švicarca Rogera Federera i Srbina Novaka Đokovića.

Možda ste primijetili, a vjerojatno vam je promaklo, da je Nadal tijekom turnira cijelo vrijeme na desnoj ruci nosio sat. Inače, Nadal je ambasador marke Richard Mille, a ovaj poseban primjerak koji nosi vrijedi više od milijun dolara.

Pravi raritet

Riječ je o modelu RM27-04, a u trgovini Richard Mille vrijedi milijun i pedeset tisuća dolara. Sat je čisti raritet i postoji samo 50 primjeraka ove ure. Teži 30 grama zajedno s remenom, a toliko je lagan da Nadal kaže da osjeća kao da je dio njegove kože.

"U početku je to bilo prilagođavanje, morali smo blisko surađivati kako bismo sat prilagodili mom zglobu. Sada je postao dio moje kože, to je kao da nemate ništa na sebi", rekao je Nadal, a vrijedi usput spomenuti kako u svijetu sporta satove Richard Mille još nosi i Pep Guardiola, samo što on nosi model RM-022, koji vrijedi 600 tisuća dolara.

Isti taj sat Rafa je nosio i u Australiji, kada je osvojio Australian Open i postao prvi tenisač u povijesti koji je osvojio 21 Grand Slam turnir.