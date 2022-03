Bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Cain Velasquez sudjelovao je u pucnjavi u ponedjeljak u kojoj je jedan muškarac ozlijeđen. Novost je objavio TMZ, a Velazquez je sudjelovao u pucnjavi u Morgan Hillu u Kaliforniji i u oružanom sukobu jedna je osoba ozlijeđena.

Izvori NBC-a otkrili su kako je Velazquez u pritvoru i suočen je s optužbom, a to je potvrdila i policija, no, službeno, nije navedeno zbog čega točno. Priopćili su da trenutno istražuju motiv i okolnosti u kojima je došlo do incidenta, koji je nastupio u ponedjeljak u 15 i 14 sati.

Međutim, počele su curiti informacije o motivu pucnjave i zaista su šokantni.

"Priča se okolo kako je Cain lovio dvojicu muškaraca u vozilu. Jedan od njih optužen je za zlostavljanje jednog Cainovog djeteta u vrtiću. Druga osoba je zlostavljačev očuh. Cain je upucao očuha. Rečeno mi je da je pucao minimalno tri puta. Ne znam je li zamijenio dva čovjeka ili je pucao na obojicu, a samo jednog pogodio", objavio je Fight Oracle.

Pucao na zlostavljača?

MMA Junkie pak navodi kako je u vrtiću zlostavljan član Cainove bliže obitelji, ali nije navedeno o kome je riječ jer se radi o maloljetnoj osobi. U autu su se, navodno, prema njihovim informacijama, nalazile tri osobe, a među njima i stanoviti Harry Eugene Goularte, 43-godišnjak koji živi u kući unutar koje se nalazi vrtić u vlasništvu njegove majke.

Pojedini američki mediji tvrde kako je izvjesni Goularte osumnjičen za kazneno djelo razvratnog i lascivnog čina s djetetom mlađim od 14 godina. On je u petak izveden pred sud, ali je pušten da se brani sa slobode. Tri dana kasnije Velasquez je, navodno, pucao na njega, ali ga je promašio i pogodio je njegova očuha.

Inače, Velasquez je na glasu kao miran, pristojan i skroman obiteljski čovijek. "Cain je uvijek bio skroman tip. Nikad nisam vidio da je podigao glas, podivljao, nekog napao… Ništa. Uopće nije ljutit tip", komentirao je Amador Rosales, borac iz Velasquezovog kluba.