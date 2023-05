UVIJEK OTVORENA / Optuživali ju da je bivšeg 'uništila' s previše seksa: Opet prolazi kroz isto, ali ovog puta ima spreman odgovor

Talijanska voditeljica Melissa Satta nekada je bila udana za gansko-njemačkog nogometaša Kevina-Princea Boatenga i jedna je od najpoznatijih WAG-sica na svijetu. Ona je na sebe privukla veliku pažnju kada je prije nekoliko godina otkrila intimne detalje iz njihovog privatnog života. Melissa je tada rekla da njihove 'privatne aktivnosti' imaju neželjene posljedice. "Razlog njegovim ozljedama je u tome što se seksamo sedam do deset puta tjedno. Mrzim predigru, volim odmah prijeći na stvar. I obožavam biti gore, volim imati kontrolu", ispričala je Melissa za Vanity Fair. Od nedavno je Melissa s teniskom zvijezdom Matteom Berrettinijem. Talijanski tenisač zbog problema s mišićem trenutno ne može igrati, a sada voditeljicu prozivaju da je ona kriva za njegove ozljede. "To mi se već dogodilo s bivšim mužem (op.a. Boateng). Napadali su me da se previše seksamo i da je to uzrok njegovih problema. Sada se ista stvar događa s Berrettinijem, iako je ozljeda na istom mjestu kao i 2021. kada me nije poznavao. Moram li stvarno odgovarati na te optužbe?", pita se Melissa.