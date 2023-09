Romansa legendarnog američkog igrača footballa, jednog od najvećih američkih sportaša ikad Toma Bradyja i slavne manekenke Irine Shayk zahuktava se nakon što je model primijećen u njegovom stanu u New Yorku – a zatim u istoj odjeći sljedeći dan, prenosi britanski tabloid The Sun koji navodi u šaljivom tonu kako Irina i nije baš tako sramežljiva, aludirajući na prezime Shayk (shay - sramežljiva).

Irina i Tom ljubavni par godine

Irina (37) viđena je kako dolazi u rezidenciju sedmerostrukog prvaka Super Bowla nakon što je u ponedjeljak bila model na reviji na Tjednu mode u New Yorku. Irina Shayk prošetala je pistom Michaela Korsa na New York Fashion Weeku u Brooklynu u ponedjeljak ujutro. Paparazzi su ju slikali u dolasku, isto kao i Bradyja... Priložene fotografije agencije Profimedia su snimljene u ponedjeljak i utorak...

Tada je uočena kako ide u stan Toma Bradyja u New Yorku, odjevena u crnu haljinu preko haljine s uzorkom leoparda i u tenisicama, navodi engleski autor.

"Brady je stigao u svoju rezidenciju u Tribeci oko 20 minuta nakon modela ruskog podrijetla. Irina je prošetala pistom Michaela Korsa u Domino parku u Brooklynu. Nedugo zatim, Irina je uočena u SUV-u s vozačem ispred Bradyjeva stana. Ostala je u autu oko 20 minuta, čekajući da bivši bek Tampa Bay Buccaneersa i New England Patriotsa stigne. Kad je stigao - noseći bijelu kapu, crnu majicu s kapuljačom i iste hlače za trčanje - i ušao u zgradu, brzo ga je slijedila unutra", navode se detalji.

Crna haljina i šešir

Irina je nosila crnu haljinu na jedno rame preko haljine s uzorkom leoparda, u kombinaciji s Adidas tenisicama. Također je nosila crni šešir dok joj je pleteni konjski rep padao niz leđa, a par pravokutnih sjenila na nosu. Irina i Tom proveli su ostatak poslijepodneva unutra, saznaje The U.S. Sun. Viđena je u istoj odjeći dok je sljedećeg jutra šetala New Yorkom.

"Njezin konjski rep je ipak nestao jer je smeđa kosa supermodela padala ispod crnog šešira na glavi – a crna haljina joj je pokrivala lijevo rame, a ne desno. Brady (46) i Irina viđeni su zajedno u blizini luksuzne kuće umirovljenog beka u Los Angelesu prije nekoliko mjeseci. Nedugo zatim, njih dvoje su uočeni kako napuštaju isti luksuzni hotel u Londonu u razmaku od nekoliko minuta", otkriva The Sun.

Čini se da njihova veza cvjeta iako je Irina s bivšim dečkom Bradleyjem Cooperom i njihovom kćeri otišla na put u Italiju. Vjeruje se da je prva iskra između Bradyja i Irine nastala nakon što su se susreli na vjenčanju milijardera, nasljednika umjetnosti Joea Nahmada i manekenke Madison Headrick u lipnjum a Irina navodno stvarno želi uspjeti s legendom NFL-a.

