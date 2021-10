Britanska olimpijska reprezentativka u brzom klizanju Elise Christie višestruka je svjetska i europska prvakinja, priznata sportašica. U posljednjih nekoliko dana našla se u centru pažnje britanske sportske javnosti zbog objave autobiografije, u kojoj je otkrila da je silovana prije 12 godina.

Autobiografija

Olimpijska brza klizačica Elise Christie prvi je put progovorila o noći kada je silovana kao 19-godišnjakinja u Nottinghamu.

Danas 31-godišnja djevojka iz Škotske trenira za svoje četvrte zimske Olimpijske igre a u autobiografiji pod nazivom Resilience čitavo jedno poglavlje posvetila je silovanju koje se dogodilo 2010. godine, kada je krenula u noćni provod sa suigračicom iz tima, i to nakon što su se vratile sa ZOI-ja u Vancouveru 2010. godine.

Incident se dogodio nakon što se vratila sa Zimskih igara u Vancouveru 2010. u noćnom izlasku, kada joj je napadač ubacio drogu za silovanje u bar prije nego što ju je vratio u svoju kuću.

"Nema mnogo ljudi s kojima sam razgovarala o tome-morala sam čak reći mami jer nije bila svjesna", rekla je 31-godišnjakinja za Daily Telegraph, prenosi Guardian.

'Osjećala sam se posramljeno'

“Osjećala sam se posramljeno zbog onoga što se dogodilo. Nisam ostavljena u žbunju, izudarana i pretučena, pa sam tada pomislila kako se ovdje ipak ne radi o silovanju".

Christie, koja je predstavljala Veliku Britaniju na tri Zimske olimpijske igre, u prošlosti je bila otvorena o svojim borbama s mentalnim zdravljem nakon što je na društvenim mrežama dobila prijetnje smrću. Blizu Božića 2018., Christie je razmišljala o samoubojstvu, pretrpjevši veliko razočaranje na Igrama te godine u Pyeongchangu, gdje je pala na 500 i 1500 metara prije diskvalifikacije na 1.000 metara. Četiri godine ranije bila je na meti južnokorejskih obožavatelja na internetu nakon sudara s Park Seung-hi na Igrama u Sočiju.

Christie je istaknula:

"Bio je to veliki korak za mene uopće govoriti o napadu. Uvijek sam govorio o tome da želim pomoći ljudima. Toliko je žena koje su prošle ili koje bi mogle proći kroz istu situaciju sada, a neće ni progovoriti. "

'Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam naivna'

Elise Christie odlučila je otvoreno, bez zadrške kazati sve u detalje. Njezina priča odjeknula je sportskim svijetom...

"Sjećam se da sam bila sa suigračicom. Kupile smo piće i samo nakon nekoliko gutljaja mi je prišao jedan tip i krenuo razgovarati sa mnom. Nisam previše razmišljala i prihvatila sam razgovor s njim, činilo mi se OK. Zatim mi je ponudio piće. Rekla sam mu da već imam, ali on se vratio s drugim i poručio: 'Probaj ovo.' Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam naivna. Nisam ni popila cijelo piće, a već sam se počela čudno osjećati. Bilo je oko 22 sata i nisam željela ostati vani dok sam se tako osjećala", piše Christie koja je naručila taksi, ali je muškarac krenuo za njom i nagurao ju je u automobil.

'Čudno sam se osjećala'

"Čudno sam se osjećala i moje tijelo nije funkcioniralo kako treba. Pokušala sam pobjeći od njega ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila da pobjegnem. Kad god bih pala na pod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me je i ubacio u taksi. Sjećam se kroz maglu da sam zamolila taksista da nas ne vodi u kuću tog tipa i da me vozi na moju adresu. U jednom trenutku smo zapravo bili blizu mjesta gdje sam živjela i tada sam vrisnula: 'Tamo, moramo tamo skrenuti.' Međutim, predator je uvjerio taksista da sam mu ja djevojka i da sam samo pijana te nas je odvezao u njegovu kuću", zaključila je Elise Christie.