Jako sam tužan zbog neutemeljenih optužbi moje bivše djevojke Olge Šaripove. Žao mi je što je dala takve izjave jer optužbe jednostavno nisu istinite. Imali smo vezu, ali ona je davno završila. Zašto se Olja sada odlučila za takve optužbe, stvarno ne znam.

Tim se riječima jedan od najboljih tenisača današnjice Alexander Zverev krajem prošle godine osvrnuo na priču koju je njegova bivša djevojka Olga Šaripova podijelila na Instagramu.

"Mene su tukli u vezi i neću više šutjeti! Želim ispričati osobno tešku priču za mene, koju sam prošla i ostavila u prošlosti, za sebe. Pišem ovo da bi djevojke koje su u istoj situaciji, ili su bile prije kojim slučajem, ne bi osjećale da su napuštene, same, i da bi imale snage nastaviti dalje sa životom. I ja sam bila žrtva nasilja.

Prvi put se to dogodilo na početku veze, došlo je do svađe i dobila sam udarac glavom o zid, s toliko snage da sam zasjela na pod. Što se poslije dogodilo? Bila sam ja optužena da sam podigla ruku… Osoba koja me je udarila sekundu ranije ustala je i vikala na mene ne zato što je on udario mene, nego jer sam ja htjela njega? Kako je to moguće?! Zašto ga nisam odmah ostavila? Zašto sam mu oprostila? Stvarno ne mogu odgovoriti na ova pitanja. Voljela sam ga, iskreno voljela i željela biti s tom osobom. Mislila sam da je to samo greška koju ćemo popraviti zajedno i ostaviti je u prošlosti", napisala je među ostalim.

Dan kad su prekinuli

Podigla je time veliku buru, a nakon toga govorila je u nekoliko navrata o vezi sa Zverevim. Svoju priču podijelila je i novinaru Benu Rotenbergu, koji ju je objavio na Slateu.

Priznala je tim povodom da su se rastali nakon incidenta u Šangaju te je opisala što se tamo dogodilo.

Naime, Šaripova se veselila tome što će joj se tamo pridružiti tome gospođa V., pomajka njezinog prijatelja Vasila Surduka. Gospođa V. dala je Šaripovoj da ostane u njenoj kući kada je pobjegla od Zvereva u New Yorku a onda je uvjerila Šaripovu da mu se vrati.

"Saša je rekao da će ona dobiti prvu pozivnicu kada se budemo vjenčali“.

Devetog listopada 2019., gospođa V. došla je u Šangaj te joj je donijela korpu voća na poklon da bi potom njih dvije otišle gledati meč između Zvereva i Chardyja. Poslije meča, ističe Šaripova, dobila je brojne poruke od Zvereva, dok je bila u salonu za uljepšavanje.

"Poslao mi je fotografije voća i napisao: ’Zašto je ovo ovdje?’ Počeo se svađati sa mnom oko voća, koje sam u žurbi stavila na stol za masažu“.

"Počeo je govoriti: ’Zašto sam došao kući, a ti nisi tu? Moram očistiti ovo. Ti nisi ovdje, zašto si u salonu, zašto te čekam? Ne voliš me?’ Odgovorila sam u stilu: ’O čemu govoriš? Uvijek te čekam u sobi i ne svađam se kada si ti negdje drugdje? Mogu li uzeti nekoliko sati da sredim svoje lice?’“

'Opet sam to napravila'

Kada se vratila u hotelsku sobu, Zverev je odmah otišao.

"Rekao je: ’Ja sam čekao tebe. Sada ti čekaj mene. Shvatila sam da nas čeka nova svađa kada se vrati, a to nisam željela. Tražila sam pomoć, tražila sam razumijevanje, a nisam dobila ništa. Bila sam sama u sobi, razmišljala o svemu. Željela sam samo pokupiti stvari i otići, ali nisam znala gdje, nisam znala što bih trebala napraviti. U tom trenutku, nisam puno razmišljala. Samo sam opet to napravila“.

Naime, drugi put toga mjeseca, ubrizgala si je inzulin dok Zverev nije bio u sobi da je spriječi.

"Samo se nisam željela svađati, nisam imala energije za to. Samo sam ležala u krevetu i to je sve“.

Kada se Zverev vratio u sobu, Šaripova je jedva bila pri svijesti.

"Shvatio je da se nešto dogodilo. Bila sam previše mirna. Provjerio mi je šećer i bio je 30, što može ugroziti život“.

Zverev joj je potom dao šećera, a kada se počela oporavljati rekao joj je:

Počeo vikati

"Pitao me je: ’Zašto si mi ovo uradila? Razumiješ li što si mi sad napravila?’ Počeo je vikati na mene i govoriti: ’ako umreš u mojoj sobi, to će biti veliki problemi za mene. To je velika odgovornost za mene. Rekla si da ne želiš živjeti zbog mene – zašto si to rekla?’“

Tada je, tvrdi, ponudila Zverevu da raskinu, a on je odbio te joj je poručio da zbog ovoga neće moći biti u potpunosti fokusiran na idući meč.

"’Ja živim s ovim. Razumijem da ti je teško, ali možeš li shvatiti kako je meni gore?’ Pisala sam ljudima da ne želim živjeti, svakog dana sam plakala, uvijek sam plakala“.

Osjećala izgubljenom i sljedećeg jutra.

"Počeo je ponovo mene okrivljavati i govoriti mi da je on žrtva u cijeloj situaciji“.

Zverev je predložio da ona ne bi trebala biti na njegovom meču s Rubljovom tog dana.

"Već sam bila na samom dnu. A on je rekao: ’Ako je tako, onda bi trebala spakirati svoje stvari i da od..beš’. Rekla sam: ’OK! Odletjet ću za Moskvu. Vratit ćeš se, a ja ću biti negdje drugdje’“.

Fizički je napao

"Zgrabio me je za grlo i počeo je da me udara. Kada sam izašla ispod tuša i krenula po ručnik, došao je i rekao: ’Spakiraj odmah stvari i idi’. Rekla sam mu: ’OK, možeš li samo pričekati nekoliko minuta? Gola sam ovdje’“.

U tom trenutku Zverev ju je navodno fizički napao.

"Počeo me udarati, a ovoga puta sam shvatila da ne mogu biti vreća za udaranje“.

Počela je potom mlatarati rukama kako bi nekako otjerala Zvereva.

"Samo sam pokušavala da se zaštitim. Već sam bila gola. Žena sam, nisam snažna. A poslije tuširanja, nisam imala ni vremena otići po odjeću. Nisam se osjećala sigurno nijednog trenutka“.

"Počeo je da mi govori stvari poput: ’Nadam se da ćeš umrijeti, jučer si trebala umrijeti, ali ne u mojoj sobi. Ako hoćeš umrijeti, uzmi inzulin i idi umri na ulici, jer ja ne želim probleme. Ne želim se više baviti tobom’. Ja sam plakala i rekla mu: ’OK, ako želiš da umrem, daj mi inzulin. Idem na ulicu i to je to. Ne mogu se više boriti s ovim. Što hoćeš od mene? Udarit ćeš me? Već jesi’“.

Šaripova kaže da je, na kraju, Zverev nekoga pozvao telefonom i otišao iz sobe. Nakon što se zaključala u kupatilu stigao je Aleksander senior.

Otac joj prijetio

"’Imaš do navečer da spakuješ stvari. Ako ne odeš, tužit ću te, jer imam fotografije kako udaraš mog sina’. Bila sam gola na podu kupatila, cijelo tijelo mi je gorjelo. Kada je otišao, bila sam toliko emotivno pala da sam se samo počela smijati. Plakati i smijati. Njegov otac je rekao: ’Ti si đubre. Nisi nam potrebna’“.

Iako se Zverev i Šaripova više nisu vidjeli uživo, nisu odmah raskinuli. Zverev je nastavio da joj i dalje šalje poruke želeći da mu se vrati.

"Ta dva mjeseca mi je pisao sve vrijeme, pokušavao da popravi našu vezu“.

Šaripova se onda začudila kada je tijekom turnira u Parizu u Alexanderovoj loži vidjela Brendu Pateu, njemačku manekenku. Šaripova kaže da je Zverev poricao svoju vezu s njome.

Također,, dodala je kako je pokušao dokazati posvećenost njihovoj vezi tikom turneje s Rodgerom Federerom po Južnoj Americi krajem 2019. Pozvao ju je putem Face Time aplikacije, pao na jedno koljeno i zaprosio...

Cijeli tekst možete pročitati ovdje.