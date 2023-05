'ZASTRAŠUJUĆE PRIJETNJE' / O njenoj vezi sa slavnim Hrvatom brujala je Europa: Danas zbog poruka koje dobiva angažirala je tjelohranitelja

Španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni Vatreni bio na vrhuncu slave i igrao za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila. Ana je 1992. s Alessandrom Lecquiom dobila sina Alexa, koji je preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a svjetski mediji raspisali su kako joj je surogat majka u Miamiju rodila kćer. No, voditeljica je odlučila prekinuti šutnju i objasniti cijelu istinu o malenoj Ani Sandri koja je na svijet došla 20. ožujka nakon što se u Španjolskoj pokrenula velika rasprava kako u 69. godini može postati majka. Obregon je tada otkrila kako nije riječ o njezinoj kćeri, već unuci jer se njezin sin dok je još bio živ odlučio na kriopohranu spolnih stanica. Posljednjih tjedana Ana Obregon dobiva 'zastrašujuće poruke i prijetnje' zbog unuke, kako sama tvrdi. Zbog toga je odlučila angažirati tjelohranitelje, a između ostalih čuva ju Delfin Fernandez, koji je itekako dobro poznat u Španjolskoj, jer je među klijentima početkom ovog stoljeća imao Davida Beckhama, Antonija Banderasa, a već je čuvao i Anu Obregon.