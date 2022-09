Utakmica između Nice i Kölna u prvom kolu Konferencijske lige, koja se sinoć treba odigrati u gradu na francuskoj obali, kasnila je 55 minuta zbog velikih huliganskih nereda na stadionu Allianz Riviera. Snimke makljaže huligana pokazuju svu brutalnost konfrontacije ultrasa koji nisu birali sredstva u neredima koji su se dogodili na samom stadionu, te su jurišali navijači jedni na druge kao da ne postoji sutra. Desetak je ozlijeđenih, jedan je teško ozlijeđen nakon pada s tribine, nakon što ga je prevrnulo preko stolica u trenutku općeg kaosa, u kojem se nije znalo tko koga udara.

Neki su bivali gaženi, neki su stali u gard i borili se poput gladijatora. Ali, kako francuski mediji navode i tamošnja javnost u ovim trenucima misli. "Tim i takvim mjesto u kavezu, ne među normalnim ljudima, to su divljaci", mišljenje je mnogih.

Oko 45 minuta prije planiranog početka huligani iz Kölna, koji su u velikom broju stigli u grad na Azurnoj obali, pretrčali su sigurnosni međuprostor u kojem se nalaze i krenuli u obračun s domaćim navijačima noseći kape i fantomke na glavi. Snimka tog trenutka osvanula je na društvenim mrežama. Zanimljivo, ali da nikog nije bilo među tribinama, to je stvarno suludo. Ovdje se radi o mogućem ozbiljnom organizacijskom propustu.

Iako za sad još nema nikakvih informacija, za očekivati da će biti provedena velika istraga o sigurnosnim mjerama kojih, kako i sami vidimo, nije bilo. No, prema hrpi snimaka i fotografija možemo i sami vidjeti kako je policija intervenirala. Redarska služba također je došla u obračun sa njemačkim huliganima. Policija, malobrojna, je imala teleskope i suzavac, te su na taj način rastjerali gomilu s obje strane. Razularenu masu pokušala je smiriti suzavcem, a jedan nesretni navijač pao je s tribine i stanje mu je, prema sinoćnjim informacijama RMC Sporta, ozbiljno. Primio je liječničku pomoć.

Nizozemski medij AD prenosi da je i prije nego što se lopta zakotrljala vatromet doslovce stigao s tribina, baklje su se počele koristiti kao oružje u sukobu, sve je gorilo, zavladao je kaos, pravi rat. "Sukobili su se navijači obje momčadi. Kapetan FC Kölna ušao je na teren prije početka utakmice kako bi se obratio gledateljima. Poruka koju je Jonas Hector imao za izgrednike: Polako, smirite se i ne tucite se. Podržite svoju momčad", stoji u prenošenju nizozemskih kolega.

Huligani su se nastavili, i nakon apela, međusobno obračunavati na tribinama, a intenzitet sukoba postajao je sve jači i opasniji. Zbog toga je sudac odlučio pomaknuti početak utakmice s 18:45 na 19:40. Skupine navijača gađale su se bakljama međusobno, a policija je intervenirala suzavcem. Neke su gazili, neki su bivani žestoko nokautirani.

Prema francuskim medijima, navijač je pao s prvog prstena gornje tribine dok je policija ulazila na tribine kako bi uspostavila red. Javljeno je prvo da je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, a nakon toga je objavljeno da je navijač s fantomkom koji je pao s gornje tribine, u biti, huligan PSG-a. No, to da je huligan PSG-a uzmite za veliku rezervu, jer se ne može zaključiti takvo što samo po fantomki koja je u bojama pariškog velikana. Ako je to uopće i fantomka PSG-a. Mediji su plasirali tu, ali za takvo što nema službene potvrde.

Procjenjuje se da je oko 10.000 navijača FC Kölna otputovalo u Nicu navijati za svoj klub, a među njima i huligani najbogatijeg i najboljeg francuskog nogometnog kluba. Ostavili su huligani mnogo smeća u gradu, što je razljutilo gradonačelnika Nice Christiana Estrosija.

"Tko kaže da su Nijemci disciplinirani", zapitao se zamjenik gradonačelnika Pierre-Paul Léonelli uz fotografije smeća po ulicama i navijača Kölna kako mokre po zelenoj površini.