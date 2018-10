NOVA ŠOKANTNA SNIMKA POMAHNITALIH RUSKIH NOGOMETAŠA: I na parkingu se iživljavali na nedužnom čovjeku

Pojavila se nova snimka sukoba u kojoj se dvojica nogometaša iživljavaju i na vozaču poznatog političara

Na internetu se pojavila nova šokantna snimka na kojoj dvojica ruskih nogometnih reprezentativaca Pavel Mamaijev i Aleksandar Kokorin iživljavaju i na vozaču poznatog političara Denisa Pakaija njegovog kolege Sergeyja Gaisina, na koje je napad od strane spomenutih nogometaša prethodio unutar jednog moskovskog kafića.

Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Unesrećeni ne pokušava niti u jednom trenutku uzvratiti udarac

Samo nekoliko sati nakon prve snimke pojavila se, tako, nova gdje je dvojac neposredno prije ulaska u kafić pretukao još jednog čovjeka na parkingu. Jasno se na njoj može vidjeti kako unesrećeni ne pokušava niti u jednom trenutku uzvratiti udarac niti se oduprijeti, ali ruski reprezentativci i njihova družina ne odustaju nego i dalje uporno napadaju svoju žrtvu.

Dobio dva udarca u glavu, a nakon toga još jedan

Prvo je dobio dva udarca u glavu, a nakon toga još jedan od strane drugog napadača. On se pokušao maknuti, dizao je i ruke signalizirajući kako ne želi sukobe, ali pijanom dvojcu to nije ništa značilo. Pogledajte kako je to izgledalo.