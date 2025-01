Prevarena supruga vratila u dom najvećeg nogometnog preljubnika samo zbog jednog: 'Nije ona budala'

Annie je inzistirala na tome da odluka da ostane s Kyleom bude usmjerena na to da njihova obitelj ostane na okupu, ali ona misli, kako se to navodi u Daily Mailu, samo na njegov novac.

Izvor za The Sun govori i sljedeće: "Annie nije budala. Prošle je godine tražila pravni savjet o financijama i zna da posao u Saudijskoj Arabiji puno vrijedi."

Kyle Walker je postao glavna meta za bogate klubove Saudijske Arabije i ako se odluči na taj dio nogometnog tržita, odnosno za neke od saudijskih klubova, to će mu promijeniti život - i to ne samo zbog goleme količine novca koju će zarađivati.

Izvor je za The Sun rekao: "Prije samo nekoliko mjeseci Annie je Kyleu dostavila papire za razvod, ali se predomišlja."

Međutim, došlo je do obrata. Annieni prijatelji ispričali su kako se ona navodno predomišlja o razvodu.

Zvijezda Engleske i Manchester Cityja Kyle Walker (na fotografiji) izbačen je iz obiteljske kuće nakon što je potajno dobio drugo dijete sa svojom bivšom ljubavnicom Lauryn Goodman (33), a influencerica je to rekla Annie 27. prosinca prošle godine. Lauryn i Annie su, ne bi vjerovali, bile prijateljice.

Supruga zvijezde Man Cityja i engleske nogometne reprezentacije Kylea Walkera Annie Kilner navodno razmišlja o prekidu procesa najskupljeg razvoda desetljeća, te je nogometaša vratila u njihov bračni dom, javlja britanski The Sun, a prenose ostali otočki mediji. Kilner je imala "misiju" uzeti u brakoravodnoj parnici preko 32 milijuna eura od Kylea Walkera. Njih dvoje imaju četvero djece, međutim čini se kako je došlo do obrata, iz razloga što je Annie, kako to tvrdi neimenovani izvor, "nanjušila" bogati Kyleow transfer u Saudijsku Arabiju. Procijenila je, kako se tvrdi, da može izvući veći novac za sebe i djecu ako ostane s njim.