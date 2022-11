Nastavljeno je suđenje nogometašu Manchester Cityja Benjaminu Mendyju (28.) kojeg se tereti sa čak sedam optužbi za silovanje. Mendy do sada nije govorio na sudu, a u ponedjeljak je po prvi puta iznio svoju obranu i negirao da je žene prisiljavao na seks, prenosi ugledni britanski Guardian.

'Normalno mi je bilo seksati se s više žena'

Benjamin Mendy rekao je porotnicima na suđenju za silovanje da je za njega "normalno" bilo imati seks s više žena u noćnom izlasku i spavati s istim ženama kao i njegovi prijatelji bez korištenja kontracepcije.

Svjedočeći na kraljevskom sudu u Chesteru, igrač je rekao da mu je "iskreno, tako lako" upoznati žene s kojima ima seks.

Ali 28-godišnji francuski reprezentativac rekao je da je uvijek prestao ako je žena rekla "ne". Budući da je bio u zatvoru dok je bio u pritvoru zbog optužbi, "naučio je mnogo stvari o životu", rekao je poroti.

Mendy je rekao da je počeo dobivati ​​pozornost od žena kada je imao 18 godina i igrao za Marseille. Kada ga je njegova odvjetnica Eleanor Laws KC upitala je li shvaćao zašto, rekao je: “U početku ne, ali poslije da. Zbog statusa.”

Kad se pridružio Manchester Cityju 2017., rekao je, pozornost je postala "10 puta veća". Dodao je:

"Naravno da mi žene nisu uletavale zbog izgleda jer nisam Brad Pitt, nego zato jer sam nogometaš".

Upitan o svom stavu prema seksu sa ženama koje ne poznaje osobito dobro, istaknuo je:

'Uživam seksati se s mnogo žena'

“U to vrijeme nisam razmišljao o tome kako se osjećaju te žene ili mogu li, kojim slučajem, biti uznemirene jer, za mene, ako žele imati seks a htio sam, sve je bilo u redu i nastavio bih tulumariti.”

Rekao je da uživa "u seksu s mnogo žena". Ali, isto tako je dodao da ako žena kaže "ne", on će "biti dobro, prihvatio bih to i prestao".

"Ako su one htjele seks i ja, sve je bilo u redu, no da je neka žena rekla ne, ja bih to prihvatio i prestao", tvrdi Mendy.

Nogometaš je ispričao i da se "nije brinuo" oko korištenja kontracepcije iako je "znao rizike". Rekao je da je spavanje s različitim ženama iste noći za njega "normalno".

Upitan o seksu sa ženama koje su imale seks s njegovim prijateljima iste večeri, Mendy je rekao: “Isto. To je bio dio nas.”

Dvije su žene rekle policiji da su bile "namještene" između Mendyja i njegovog prijatelja i "popravljača" Louisa Saha Matturieja u Mendyjevoj vili vrijednoj više milijuna funti u Cheshireu, gdje je održavao divlje, raskalašene zabave pune orgija uz bazen.

Jedna je žena bila toliko pijana da je saznala da su oba muškarca imala spolni odnos s njom tek kad je sjeme svakog od njih pronađeno u njezinim gaćicama, izneđeno je poroti ranije tijekom suđenja. Kad su ga Mendyja zamolili da govori tijekom svjedočenja u ponedjeljak, Mendy je rekao da ga je "sram" govoriti o seksu...

Kazao je:

“Još mi je neugodno o tome govoriti u detalje. Kad mi postavite pitanje, ne mogu sad tu usred suda baš vrištati: ‘Da, volim seks’, jer bi to djelovalo čudno.”

Mendy bio u istražnom zatvoru od kolovoza prošle godine do siječnja

Poroti je rečeno da je Mendy bio u istražnom zatvoru od kolovoza prošle godine do siječnja. Rekao je da je to prvi put u životu da je imao vremena zaista razmisliti o tome što radi.

Izjavio je da je u zatvoru imao svoj prvi posao koji nije povezan s nogometom, zarađivao je 4 funte dnevno, koje bi trošio u kantini.

"Naučio me vrijednosti novca", otkrio je, dodavši:

"Bio sam tužan i uznemiren što sam otišao tamo, ali sam u isto vrijeme naučio puno stvari o životu i onom kakav sam bio."

Mendy je optužen za sedam silovanja, pokušaj silovanja i seksualni napad. Sve se navodno događalo u njegovom domu od listopada 2018. do kolovoza 2021. godine.

Osvajač Mundijala 2018. s Francuskom optužen je da je silovao žene u "sobama panike" u izoliranoj vili u Cheshireu. Žrtve su navele kako su im mobiteli oduzeti po dolasku pa nisu mogle zvati pomoć. Mendy je rekao kako je ljude zamolio da ne koriste mobitele samo ako je u njegovom domu bio neki drugi nogometaš ili ako tu osobu ne poznaje, zbog zaštite privatnosti. Suđenje započeto u kolovozu nastavlja se u utorak.