Zločesti dečko svjetskog tenisa Nick Kyrgios ima novu djevojku. Australski tenisač bio je u vezi s Chiarom Passari više od godinu dana. Međutim, njihova je veza prošla kroz teške trenutke i stoga oni više nisu zajedno. Sigurno se pitate, tko je Kyrgiosova nova djevojka?

Costeen Hatzi osvojila Kyrgiosa

Nick sada izlazi s Costeen Hatzi, influencericom s nešto više od 8 tisuća pratitelja na Instagramu, prenosi Tenisstonic.com. Baza njezinih obožavatelja još uvijek je mala, ali će vjerojatno eksponencijalno rasti sada kad je u vezi s Nickom. No, spomenuta Kyrgiosova bivša Chiara Passari reagirala je na objavu na društvenim mrežama, da su poznati tenisač i infuencerica u vezi.

Chiara Passari nije ostala mirna na Kyrgiosovu objavu na Instagramu, te je za Daily Mail Australia rekla da je Kyrgios "nastavio dalje tako brzo" nakon što su se rastali u jesen, jer se "boji biti sam". Tvrdi da joj je australska teniska zvijezda slala poruke "o osjećajima" još prije nekoliko tjedana. Inače, Chiara i Kyrgios više su puta, prema kronologiji, očito prekidali i vraćali se jedan drugom. Njihova veza je bila turbulentna i ostavila je repove...

Passari je, tako, upozorila Chiaru Hatzi, te joj poručila da "nema pojma u što se s njim upušta", dodajući:

"I meni su se dogodile potpuno iste stvari", prenosi njezine riječi New York Post.

Turbulentna veza Kyrgiosa i Passari

Kyrgios i Passari, koji su počeli izlaziti u srpnju 2020., razišli su se nakon svađe u listopadu 2020., što je dovelo do posjeta policije njihovom hotelu u Adelaideu. Do svađe je došlo nakon što je Passari u objavi na Instagramu optužila Kyrgiosa za varanje. Podijelila je fotografiju na kojoj se čini da je on u krevetu s "golom djevojkom". Kyrgios je u to vrijeme navodno porekao tvrdnju o varanju.

Bivši par je neko vrijeme bio u inozemstvu, a nakon povratka u Australiju su morali neko vrijeme provesti u karanteni, a to nije dobro završilo. Glasnogovornik policije je otkrio kako su policajci dobili dojavu o svađi u hotelu.

Chiara Passari iznijela je teške optužbe na Nickov račun i tvrdi da ju je dok su bili u vezi psihički i fizički zlostavljao. Passari je, nakon toga, optužila Kyrgiosa da ju je varao nakon noćnog provoda u Melbourneu još u veljači, objavivši fotografiju teniskog asa bez majice u krevetu s nekim.

“Ta djevojka gola u krevetu s njim inače nisam ja… Nadam se da je to razjasnilo sve”, objavila je, odgovarajući na pitanje obožavatelja “Što se dogodilo te kobne noći u noćnom klubu 161?”.