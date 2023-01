Nogometni svijet u Brazilu pogodila je tragična vijest noćas po našem vremenu. Brazilski O' Globo, jedan od najtiražnijih dnevnih tiskovina u Brazilu, objavio je da je autobus s mladim nogometašima kluba Vila Maria Helena sletio u provaliju.

Do nesreće je došlo na mostu iznad rijeke Angu, u pokrajini Alem Paraiba, dok su se igrači vraćali s turnira iz Ubaporange, gdje su osvojili prvo mjesto. U ovim trenucima Twitter gori zbog ove tragedije. Nema svjetskog medija koji ne prenosi ovu tragediju.

Noticias.uol.com.br javlja kako su u vozilu bile 33 osobe, uključujući 28 tinejdžera koji su igrali u "Copa Nacional de Base" za Esporte Clube Vila Maria Helena, povezan s društvenim projektom u gradu Baixada Fluminense.

Informaciju su potvrdili UOL-u iz organizacije prvenstva koje se održalo od 26. do 29. siječnja. Među sudionicima nesreće su i dečki prvaci u kategoriji do 18 godina i viceprvaci u kategoriji do 16 godina....

Prvotno je objavljeno da su poginule četiri osobe, a da ih je 29 ozlijeđeno, ali kasnije se brojka mrtvih povećala na pet. Autobus je prevozio mlade nogometaše do grada Duque de Caxias, a tijela još nisu identificirana. Ipak, zna se da su u autobusu bili vozač, članovi stručnog stožera i 28 nogometaša do 17 godina.

Među tragično stradalim nogometašima bio je i 13-godišnji Kailon da Silva. Tu vijest je na svom Instagramu potvrdila njegova rođakinja.

"Tako sam željela da to bude laž. Voljet ću te zauvijek", napisala je u objavi sa slikom mladog Kailona.