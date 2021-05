Iznimno nemiran vikend imali su stanovnici argentinskog grada Santa Fea u kojem su se uoči lokalnog nogometnog derbija Uniona i Colona navijači tih klubova obračunali na ulicama.

Nije to bio onaj klasični navijački obračun, već su se vukli i pištolji. Kako pišu argentinski mediji, 23-godišnji Gustavo Joel Cataudela teško je ozlijeđen u toj pucnjavi i prevezen na intenzivnu.

Policija još uvijek traga za osobom koja je ozlijedila 23-godišnjaka, a ovaj incident čak je i snimljen. Snimke su stigle i na internet te zgrozile nogometni svijet. Pogledajte kako je izgledao obračun u zloglasnoj četvrti El Pozo:

Before the Santa Fe Classico on Sunday, Colón fans engaged in a shoot out with Unión fans in the street

