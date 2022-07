Osvajačica olimpijske medalje reprezentacije SAD-a u odbojci Kim Glass rekla je da ju je muškarac napao ispred restorana u Los Angelesu, gađao metalnim predmetom i slomio joj očnu duplju.

Objavila video

Kim je objavila video na društvenim mrežama u kojem opisuje svoje muke. Na snimci se vidi njezino desno oko natečeno i u modricama, s linijom šavova ispod obrve.

Glass je rekla da se opraštala od prijatelja nakon ručka u centru LA-a kada je rekla da je dotrčao "beskućnik".

"Držao je nešto u ruci s druge strane auta na ulici i samo me nekako pogledao očima punim mržnje i kad sam se okrenula da odem, rekla je svom prijatelju: 'Mislim da nešto nije u redu s njim, mislim sam kako želi udariti automobil,' prije nego što sam to shvatila, nešto metalno poput nekakve cijevi pogodilo me u oko. Dogodilo se tako brzo - doslovno ga je bacio s ulice", opisala je Kim Glass svoje iskustvo.

Osumnjičenik je uhićen i optužen za kazneno djelo teškog napada, objavilo je u utorak ured okružnog tužitelja Los Angelesa. Osuda po optužbi nosi kaznu i od 11 godina zatvora prema Federalnom zakonu. CNN nije uspio odmah identificirati odvjetnika osumnjičenog.

Policijska uprava Los Angelesa rekla je da su policajci odgovorili na napad smrtonosnim oružjem oko 14:30. 8. srpnja, nakon što je ženu nepoznatim predmetom napao muškarac.

Građani pomogli

"Bilo je zapravo više građana koji su držali osumnjičenika čekajući reakciju policije i on je priveden bez incidenta", rekao je policajac Drake Madison, glasnogovornik Policijske uprave grada Los Angeles. Policajci nisu mogli potvrditi da je beskućnik.

Glass je prebačena u lokalnu bolnicu. Fitnes model i trenerica, bivša olimpijka u svom videu na društvenim mrežama objasnila je kako će joj vid biti u redu, te da je zahvalna svom liječniku, obitelji i prijateljima.

"Imam nevjerojatne prijatelje i obitelj oko sebe i podržavaju me i to je bio najbolji dio. Imam više prijeloma ovdje gore i jedan mali ovdje", rekla je, pokazujući na svoje desno oko.

Zafrkava se

Završavajući video lakšim tonom, rekla je da je zadivljena postojanošću svoje šminke za oči.

"I pozdravite ove trepavice koje stoje od tada. Ne znam tko ih je napravio, ali mogu li se nekako dogovoriti? Jer vi ste super. Volim vas", zaključio je Glass.