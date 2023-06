Sammy-Jo Luxton, MMA i OnlyFans zvijezda, morala se nakon objavljene provokativne fotografije na Twitteru opravdavati mnogima. Naime, brojni obožavatelji optužili su je za korištenje photoshopa, smatrajući da inače nije tako izgledala.

''Leti kao leptir, bodi kao pčela'', napisala je u objavi Sammy-Jo, a osim vruće fotografije objavila je i video s treninga, jer kako kaže, borilački kamp i službeno je započeo. Na pitanje je li fotografija fotošopirana, odgovorila je: ''Ne, samo kvalitetno jedem i nabacujem težinu samo na donji dio tijela.''

Svoju karijeru modeliranja nakratko je pauzirala zbog nadolazeće borbe, ali to ju nije spriječilo da objavi fotografiju koja će mnoge dovesti do ludila.

Osim ljudi koji su je kritizirali i vrijeđali, ipak su u većini bili oni koje je nova fotografija oduševila: ''Ako ti treba jiu-jitsu partner, znaš gdje me možeš pronaći'', ''Pristajem na to da me Sammy-Jo isprebija'', samo su neki od komentara odobravanja.

24-godišnja Sammy-Jo na Instagramu također objavljuje zanosne fotografije, a na toj društvenoj mreži ima oko 45 tisuća pratitelja.

Debitantski nastup u PFL-u imat će 30. rujna u Parizu.