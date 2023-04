BESRAMNO / Najzgodniju sportašicu šokirao zahtjev jednog lika pred njenim ocem: A što je tek onda tata izvalio pred svima...

Paige Spiranac je golferica rođena u američkoj saveznoj državi Kolorado, a zanimljivo, ima i hrvatske korijene. Djed joj se davnih dana doselio u SAD. U izboru Maxima prošle je godine proglašena najseksepilnijom ženom svijeta i već se dugo smatra najzgodnijom sportašicom na planeti. Velika je zvijezda i na Instagramu gdje je prati 3,7 milijuna pratitelja koje svakodnevno uveseljava objavama svojih seksi fotki na kojima su u prvom planu njene obline. Paige nikada u sportskoj karijeri nije uspjela napraviti neki zapaženiji rezultat, no to nimalo ne šteti njenoj reputaciji i velika je zvijezda gdje god se pojavi. Svi žele biti u kontakntu s njom pa se tako znaju dogoditi i neka neugodna iskustva. Jedno takvo dogodilo joj se još tijekom igračke karijere dok je igrala na jednom turniru i tamo joj je pristupio muškarac s bizarnim zahtjevom. "Igrala sam na jednom turniru i tamo su bili neki likovi koji su pričali. Jedan je govorio 'Želim da mi se potpiše na intimno područje'. To je rekao ne znajući da moj tata stoji odmah do njega. I tako se moj tata okrene prema njemu i kaže 'predugačko joj je prezime da se potpiše, ispričala je Paige.