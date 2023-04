U CENTRU PAŽNJE / Najzgodnija boksačica dobila je nestvarnu lovu samo zato jer je otvorila Onlyfans: 'Oni dobro znaju kakva sam ja...'

Ebanie Bridges je napustila posao profesorice matematike u Sydneyu i preselila u Englesku, gdje gradi uspješnu boksačku karijeru, a ova 36-godišnja Australka zna kako privući pažnju i izvan ringa.Očito joj česte "vruće" objave na društvenim mrežama nisu bile dovoljne pa je nedavno otvorila profil na OnlyFansu, mreži na kojoj putem pretplate zarađuje objavama eksplicitnih fotografija. Odmah nakon što je otvorila profil, Ebanie je počela od njega izvrsno zarađivati, a sada je otkrila da su joj samo za otvaranje profila platili nestvarnih 250 tisuća funti. "Bila sam prva boksačica na OnlyFansu, a sada su tu Mikaela Mayer, Sinisea Estrada, dečki poput Devina Haneya, Dereka Chisore, Andyja Ruiza, cijelu hrpu influencera", rekla je Ebanie za australski The Daily Telegraph pa zaključila: "To nije pornografija, to je udaljavanje od pornografije. Plaćeno mi je više od četvrt milijuna funti samo da otvorim profil. U OnlyFansu znaju da sam pionir i da ako ja to učinim, i drugi će to napraviti, i to se dogodilo."