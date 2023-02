BAŠ UŽIVA U ŽIVOTU / Najseksi sutkinja svijeta supruga je upoznala na utakmici Hajduka pa na vrhu popularnosti povukla neočekivan potez

Karolina Bojar-Stefanska diplomirana je pravnica koju je The SUn 2017. proglasio najzgodnijom nogometnom sutkinjom svijeta. "Bila sam iznenađena tim člankom, nisam očekivala da ću tako naglo postati globalno poznata. Naravno, lijepo je to i komplimenti mi mame osmijeh na lice", rekla je nakon laskavog priznanja. Na vrhu popularnost Karolina je povukla neočekivan potez - odlučila je prekinuti karijeru i posvetiti se uživanju u životu i putovanjima pa je odjednom nestala iz javnog života i 2020. godine se udala za suca Danijela Stefanovskog, kojega je upoznala na prijateljskoj utakmici između Hajduka i poljskog Gornika povodom 70. rođendana poljskog kluba. No, u travnju prošle godine odlučila se vratiti suđenju. Putovati voli i dalje pa je tako sada objavila fotografiju s odmora na Maldivima.