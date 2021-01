Sad već bivši predsjednik SAD-a Donald Trump imao je u vremenu od završetka izbora do službenog odstupanja s dužnosti priliku podijeliti razna odlikovanja ljudima koje je smatrao svojim prijateljima.

No nije njegovo odlikovanje prihvatio najpoznatiji američki Hrvat, slavni NFL trener Bill Belichick kojii se izjasnio da mu je to odlikovanje manje važno od vrijednosti za koje se bori.

“Nedavno sam imao priliku primiti predsjedničku medalju slobode, na čemu sam bio polaskan zbog poštovanja prema onome što ona predstavlja i divljenju prema prijašnjim primateljima. Posljedično, nakon tragičnih događaja prošlog tjedna odlučio sam ne prihvatiti nagradu.

Ja sam američki građanin s velikim poštovanjem prema našim vrijednostima, slobodi i demokraciji. Znam da predstavljam i svoju obitelj te momčad New England Patriotsa. Jedna od najboljih stvari u mojoj profesionalnoj karijeri dogodila se 2020. kada su, zahvaljujući vodstvu unutar našeg tima, razgovori o socijalnoj pravdi, jednakosti i ljudskim pravima izašli u prvi plan. Želim nastaviti s tim naporima i ostati vjeran ljudima, momčadi i zemlji koju volim, a to je jače od blagodati bilo kakve individualne nagrade”, napisao je Belichick u svom priopćenju.

Patriots’ HC Bill Belichick will not be traveling to Washington nor accepting the Presidential Medal of Freedom, he announced today. pic.twitter.com/uvLLigFlHU

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 12, 2021