Christian Vieri (50) bio je u svoje vrijeme jedan od najboljih nogometaša svijeta, ali je poznat i kao veliki zavodnik. Tijekom igračkih dana zabavljao se s brojnim atraktivnim djevojkama, a jedna od najpoznatijih je svakako bila manekenka Elisabetta Canalis.

Unatoč tome što je uz sebe imao jednu od najatraktivnijih žena svijeta za kojom su uzdisali mnogi muškarci, popularni Bobby nije se namjeravao skrasiti. Bio je izrazito slab prema ženama, a tijekom veze s Elisabettom često je "skrenuo" na stranu i imao brojne afere za koje je znala i njegova tadašnja partnerica.

"On je vrlo vesela osoba i vrlo osjetljiv na ženski šarm. Varao me cijelo vrijeme, ali to nije dobro skrivao. Mislim da sam to uvijek, ili gotovo uvijek, otkrivala. Istini za volju, dobio je nekoliko šamara nakon čega sam ga ostavila", rekla je Elisabetta Canalis, koja se, inače, nekada bavila kickboxingom.

Ni sam nogometaš ne krije da je bilo tako, ali dodaje da nije uvijek završavalo samo na šamarima. Jednom prilikom mu je tako stradao skupocjeni automobil.

"Ozbiljno me tukla kad sam je naljutio. Toliko sam je naljutio da je ključem uništila moj novi Porsche", rekao je Vieri, koji nije jedini nogometaš s kojim je poznata manekenka bila u vezi.

Bivši nogometaš Fiorentine Reginaldo svojedobno je istaknuo kako mu je Elisabetta uništila karijeru.

"Bio sam samo njezin pastuh. Elizabeta je ta koja me ostavila i nemam problema to reći. Bilo je to intenzivnih sedam mjeseci koji su dio mog života, ali sam svojim golovima dokazao da nisam noćna ptica i čovjek koji izlazi samo u diskoteke", rekao je Brazilac.

Nakon veze s Reginaldom, talijanska ljepotica bila je u vezi s holivudskim glumcem Georgeom Clooneyjem, da bi se 2014. godine udala za Briana Perryja.

