MOŽE LI LJEPŠE / Najljepša sportašica oduševila fotografijama s odmora uoči sezone i pokazala zašto su svi odjednom ludi za atletikom

Jedna od najljepših atletičarki i općenito sportašica današnjice je Njemica Alica Schmidt. Poznatija je po svom izgledu nego po rezultatima. Nju na Instagramu prati više od milijun i pol ljudi, a Alica je prošlog ljeta debitirala na Olimpijskim igrama. Ima 22 godine, odavno je stekla popularnost na društvenim mrežama, a tada se uspjela plasirati na Olimpijske igre kao članica njemačke ženske štafete 4x400, ali i nove discipline - mješovite štafete u kojoj trči po dvoje muškaraca i žena. Alica je proglašena najseksi sportašicom na svijetu što nimalo ne čudi, gdje god se pojavi ova ljepotica nastaje muk. Otkrila je i kako je često dobivala nemoralne ponude: "Dolazi mi puno nemoralnih ponuda u privatne poruke, ali se ne zamaram time previše. Ponekad mi je čak i smiješno". Čak ju je i Playboy "vrbovao" da se fotografija za popularni časopis, no ona je odbila. Trenutno se prekrasna atletičarka odmara na Tajlandu, a najavila je nešto lakši ulazak u sezonu: "Počet ću polako i opušteno kako bi mogla dobro proći kroz treninge. Od 0 do 100, ja to ne mogu, srušila bih se nakon dva dana treninga", otkrila je za The Sun prekrasna Alica. S nestrpljenjem se čeka njezin povratak atletici.