Bivši njemački reprezentativac Bastian Schweinsteiger i bivša srpska tenisačica Ana Ivanović izrekli su sudbonosno 'da' jedno drugome u lipnju 2016. godine i od tada su nerazdvojni. Legenda Bayerna gostovala je u Bildovom podcastu te prvi put progovorio o intimnim detaljima svoga braka.

Ana i Bastian su se upoznali u New Yorku, otkrio je Nijemac i opisao kako je to proteklo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Steffen Hamann. U to vrijeme nisam baš dobro govorio engleski pa sam Anu više slušao nego što sam govorio. Bio sam u defenzivi, gledajući što dolazi. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imaš onaj poseban osjećaj kada si s tom osobom i kada je pogledaš duboko u oči, znaš da je to ljubav. To se meni dogodilo s Annom".

Opisao je i susret s njenom obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Aninu obitelj sam 'kupio' kad sam doletio u Beograd i na srpskom jeziku zamolio njezinog oca za ruku".

Opisao je i kako je to napravio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. Uspio sam krišom iznajmiti park iz filma 'Notting Hill'. Znao sam da je Ana znatiželjna i kad smo šetali, prošli smo pored tog parka i vrata su bila otvorena. Predložio sam joj da uđemo unutra, na što je pristala. Ušli smo, a onda sam je zaprosio. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje".

'Da mi prednost 30:0 i tada počinje ludnica'

U podcastu je Schweinsteiger otkrio i da često igra tenis protiv bivše najbolje igračice svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad Ana i ja igramo tenis, izađem na teren 20 minuta ranije, odradim vježbe, zagrijem se i zalijepim prste da ne dobijem žuljeve. Zatim pokrenem stroj s loptama i udarim nekoliko lopti. Onda dolazi Ana, oblači tenisice i meč počinje. I uvijek mi daje prednost od 30:0. Tada počinje ludnica. S lijeva na desno, naprijed, pa natrag, brutalno je. Uvijek sam vjerovao da ću je uspjeti pobijediti, ali to se do sad nije dogodilo.

Gubim 6:1, 6:2, a nakon meča je moram pitati s koliko je snage igrala, 70, 80 posto? Ona se nasmije i kaže 30 posto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu trčati pola sata, da se osjeća kao da je odradila kompletan trening, a ja sam skroz iscrpljen i moram nešto popiti i pojesti. Još nikad nisam dobio set protiv nje, ali imam cilj barem jednom ući u tiebreak", zaključio je legendarni bivši nogometaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.