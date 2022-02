DRUGAČIJA OD DRUGIH / Na 71. All Staru u Clevelandu svi su gledali u zanosnu Megan Fox: Pogledajte kako je izgledala i koju je torbicu imala; 'Skrenula je pozornost na sebe'

Utakmica najvećih zvijezda NBA lige noćas po hrvatskom vremenu u Clevelandu, 71. All Star susret najboljih košarkaša NBA lige, okupila je mnoštvo poznatih osoba iz svijeta glume, mode, glazbe i općenito showbiza. Zanosna glumica Megan Fox ostavila je bez daha svojim izgledom. Ona je bila, među ostalima, u centru pažnje brojnih fotoreportera. Na društvenim mrežama korisnici su oduševljeni njenim izgledom. Ljudi pišu kako je lijepa Megan u jednom trenutku baš ukrala trenutak na All Star spektaklu i skrenula pozornost na sebe. Uglavnom pišu kako je Megan Fox seksi žena. Inače, momčad LeBrona Jamesa po drugi put je zaredom na All Staru pobijedila onu koju je predvodio Kevin Durant, ovog puta sa 163-160.