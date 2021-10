Jedan je mladi navijač nizozemskog FC Twentea proteklog vikenda postao viralni hit. Naime, 23-godišnji Christiaan Roetgering postao je prava instant zvijezda u Nizozemskoj, nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video njega u pravom pothvatu.

Spretno i pametno do cilja

Točnije, na Instagramu dotične Veronice Inside osvanuo je kratki video na kojem se vidi kako Christiaan Roetgering, spremno i vješto poput pravog znalca, pod tribinom nosi pet paketa od ukupno 48 pivi u plastičnim čašama od pola litre.

Sveta misija njega i njegove ekipe s tribine

Britanski tabloidi odmah su u svojim elektroničkim i novinskim tiskovinama zabilježili ovaj trenutak, a jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun ovaj trenutak naziva "nadahnjujućim". Inače, situacija se dogodila za vrijeme utakmice Eredivisie u nedjelju između Twentea i Willema II.

Twenteov stadion prikladno sponzorira pivovara - De Grolsch Veste i ugostiteljsko osoblje očito nije reklo Roetgeringu da malo uspori s naručivanjem, jer neće moći sve sam. No, i da su mu kazali, on bi to morao napraviti jer je to sveta misija njega i njegove ekipe s tribine...

'Svaki put drugi ide po pive'

"Uvijek idem na utakmicu s grupom prijatelja i u našoj ekipi svaki put netko od nas ima posao donijeti pivo ostalima, kako god zna. Ovaj put sam ja došao na red i nije mi se dalo stalno ići nazad do šanka, pa sam im odlučio donijeti sve odjednom", kazao je Roetgering, prenose njegove riječi Englezi...

Nije to rekord

"Morao sam nositi tu hrpu papirnatih pladnjeva piva kroz prolaz i uz stepenice, ali sve je prošlo u redu. Ali to nije rekord - moj prijatelj Jochen je jednom uspio donijeti 50 piva odjednom. Mora da sam nakon snimke imao 300 zahtjeva za prijateljstvo na Instagramu. Telefon mi je jednostavno eksplodirao", govori navijač.

Roetgeringu bi se na kraju moglo oprostiti što je utopio svoju tugu nakon što je Twente vodio, a nakon toga ostao s igračem manje i na kraju je završilo 1-1.