Chloe Gray u Velikoj Britaniji poznata je kao dama koja otvoreno priča o klijentima s kojima radi te kakve im sve želje ispunjava. Popularna 27-godišnjakinja često među klijentima ima i poznate face.

Često govori što sve klijenti traže od nje, ne otkriva njihova imena, ali im zato ispuni sve želje u krevetu. Nedavno je otkrila kako je provela vrijeme s nogometašem Arsenala, što joj je bilo jedno od najčudnijih iskustava.

Nogometaš engleskog velikana imao je neobične zahtjeve te je htio biti "izdominiran" u krevetu.

Neobični zahtjevi

Naime, nogometaš ju je tražio da u krevetu bude obučen u žensko rublje i da nosi šminku. Chloe je objeručke pristala na ideju, naravno, za određenu i pravu cijenu.

"Više me ništa ne iznenađuje u mom poslu. Ipak me zovu Kraljica fetiša, nište me ne može šokirati jer ovo radim već godinama. Klijenti su mi uvijek ljudi na visokim pozicijama. Odvjetnici, policajci, nogometaši…", otkrila je.

Nogometaš Arsenala javio joj je se putem video poziva i imao je posebne zahtjeve.

"Potrošio je oko tisuću funti, a htio je biti obučen kao djevojčica. Imao je kompletan set ženskog rublja, kao i ruž na usnama. Čak me i malo iznenadio, meni je ludo kako oni odlaze u drugi svijet. Imaju jake poslove, pravi su profesionalci, a u privatnom životu su nešto što je zapravo taboo", priča Chloe.

No, arsenalovac nije prvi nogometaš s kojim je "radila".

"Mladi nogometaši su posebna priča. Nazovu i pričaju za koga igraju i kako igraju. Pitaju me i za cijenu seksa, ali ja im ništa ne govorim. Uvijek nešto traže. Misle da samo zato što su nogometaši mogu birati jednu od nas kao da smo u časopisu. Ne ide to baš tako", veli.