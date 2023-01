Legendarni boksač Mike Tyson optužen je za silovanje žene početkom 1990-ih, a prema tužbi podnesenoj ranije ovog mjeseca od neidentificirane tužiteljice koja traži 5 milijuna dolara, a sve se dogodilo nakon što su se njih dvoje upoznali u noćnom klubu u Albanyju.

Anonimna žena tvrdi da ju je Tyson silovao u limuzini zbog čega je kasnije emotivno patila godinama unazad. Njeno psihičko i fizičko stanje se promijenilo nakon toga.

"Ušla sam u Tysonovu limuzinu kako bi pokupili prijateljicu kod njene kuće" piše u tužbi koju prenosi DailyMail i nastavlja:

'Nasilno me silovao'

"Tyson me odmah počeo dirati i pokušao me poljubiti. Nekoliko puta sam ga molila da prestane, ali on me nastavio napadati. Zatim mi je skinuo hlače i nasilno me silovao", rekla je i nastavila:

"Objava mojega imena zasigurno bi mi predstavljala opasnost od daljnjeg psihičkog ozljeđivanja, uznemiravanja, ismijavanja ili osobnog osramoćivanja", priča za Daily Mail i nastavlja:

"Kao rezultat Tysonova silovanja iskusila sam osjećaj krivnje, gubitak samopoštovanja, sram, neugodu, tugu, ljutnju, depresiju, tjeskobu, sklonost nasilju, ovisnost o drogama i alkoholu i zbunjenost."