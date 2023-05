'RAT' U UDINAMA / Makljaža ultrasa Udinesea i Napolija štapovima za zastave i remenjem kakvu Italija ne pamti: 'Nećete slaviti Scudetto na našem terenu'

Nogometaši Napolija po treći put u svojoj povijesti postali su prvacima Italije, a naslov su sinoć i matematički osigurali bodom osvojenim na vrućem gostovanju u Udinama, odigravši 1-1 protiv domaćeg Udinesea. Domaća momčad je povela u 13. minuti, a strijelac je bio Slovenac Sandi Lovrić. Napoli je do izjednačenja došao u 52. minuti, kad je najbolji klupski strijelac Victor Osimhen postigao svoj 22. prvenstveni pogodak u ovoj sezoni. Prvi naslov osvojen nakon 33 godine proslavili su igrači i vodstvo Napolija na terenu u Udinama, zajedno s navijačima koji su došli na sjever Italije, ali prava proslava je započela na ulicama Napulja i stadionu koji nosi ime Diega Armanda Maradone, legendarnog Argentinca koju u gradu pod Vezuvom ima status božanstva, a pod čijim je vodstvom osvojen posljednji "scudetto". Inače, proslava nije prošla bez izgreda. Napolitanci su se prvo potukli s policijom na terenu u Udinama, a i u Napulju, gdje se pratila utakmica, bilo je tučnjave i u Udinama na travnjaku, gdje su se sa štapovima za zastave i remenjem potukli ultrasi Udinesea i Napolija. Prema pisanju La Gazzetta dello Sporta, u sukobu na travnjaku osam je ozlijeđenih, a makljaža je bila itekako žestoka. No, svemu je prethodilo jedno ozbiljno upozorenje ultrasa iz Udina. Što su poručili, to su i ostvarili... Od prijetnji uoči utakmice ("Nećete slaviti na našem terenu") prešli su ultrasi Udinesea na činjenice. Policija je potom uspostavila red i raščistila teren. Udineseovi ultrasi rekli su dan ranije, poslali poruku Napolitancima - Nećete slaviti Scudetto na našem terenu. I s riječi se prešlo na djela. Dapače, nekoliko desetaka njih ušlo je u teren s remenima i štapovima za zastave, trčeći prema gomili Napolitanaca koji su se na stotine okupili oko svojih igrača... Slijedila je tučnjava nekoliko minuta prije nego što je policija u opremi za razbijanje nereda, tzv interventna, ušla na teren i uspjela odvojiti nekolicinu izgrednika iz razdragane gomile. Odmah nakon toga kordon policajaca zauzeo je položaje ispred Curva Norda gdje su se vratili navijači Juventusa i onemogućili im povratak na igralište. Slično i na drugoj polovici terena, sporije, veći broj policajaca postrojio se po cijelom terenu kako bi obuzdao oduševljenje Azzurra, dok se i navijači Napolija nisu vratili na Curva Sud odakle su sišli.