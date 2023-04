OGLASILA SE / Najpoznatija svekrva u nogometnom svijetu brutalno ponizila prekrasnu Španjolku: 'Da moj sin to nije napravio, ne bi se nikada riješio te žene...'

Nakon što su optužbe za silovanje protiv nogometaša Achrafa Hakimija procurile u javnost, otkriveno je i da se Hakimijeva supruga, poznata španjolska glumica Hiba Abouk, razvodi od njega. Naime, Hiba je očekivala da će naslijediti njegovo pravo bogatstvo dok nije doživjela veliki šok. Ispostavilo se da Hakimi nema nikakvo bogatstvo. A osim toga, čekalo ju je još jedno neugodno iznenađenje - njezin suprug je kompletnu imovinu prebacio na ime svoje majke Saide Mouh. Hakimijeve kuće, odjeća, nakit i automobili kupovani su na ime njegove majke, dok su sve njegove plaće i bonusi uplaćivani na njezin račun. ''Moja majka je bila čistačica, a otac je radio kao ulični prodavač. Bili smo skromna obitelj koja se borila da preživi. Danas se ja borim za njih svaki dan. Žrtvovali su se zbog mene, uskratili su mojoj braći mnogo toga da bih ja uspio'', istaknuo je jednom nogometaš. Hakimi i Hiba bili su u braku od 2020. godine, a nagađa se da su prije toga bili dvije godine u vezi, no oni odbijaju o tome govoriti za medije. Par zajedno ima dvojicu sinova, dvogodišnjeg Amina i Naima. Sada se o svemu oglasila Achrafova majka Sadija koja je poslala oštru poruku svojoj (uskoro bivšoj) snahi. "Sin me nije obavijestio o prijenosu bogatstva. "Je li napravio nešto da se zaštiti, ne znam, ali... U čemu je problem ako je to istina? Da moj sin nije to napravio, onda se ne bi mogao riješiti te žene", odbrusila je mama Sadia.