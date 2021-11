OMAKLO JOJ SE / Zgodna novinarka napravila je pomutnju: Postala je poznata iz potpuno pogrešnih razloga

Španjolska novinarka Lorena Gonzalaez postala je poznata zbog rasističkog ispada početkom ove nogometne sezone. Reporterka RTVE televizije nije znala da joj je mikrofon isključen i u eteru je izjavila: "Ovaj dečko je crnji od odijela koje nosi". Gledatelji su ostali šokirani, novinarka je odmah optužena za rasizam i ubrzo su krenule pljuštati reakcije na društvenim mrežama i cijeli svijet je doznao za skandal. "RTVE se ispričava zbog komentara i žalimo zbog toga. Ovi komentari nisu stav televizije i poduzet ćemo korake", objavila je TV kuća, a Gonzalez se ispričala putem društvenih mreža, s kojih će se, kako kaže, sada i povući. "Nisam rasist kako me optužuju. Razumijem da me napadaju na društvenim mrežama, ali ne zaslužujem uvrede, prijetnje i linč. Bila je to usporedba koju sam mogla napraviti s bilo kim bilo koje boje kože. Vjerujem da je sve previše radikalizirano i ispolitizirano, ali razumijem da mediji imaju odgovornost pomoći u borbi protiv rasizma, nepravde i nejednakosti. Ispričavam se televiziji koju sam dovela u probleme i svojoj obitelji. Do daljnjeg ću se povući s društvenih mreža", napisala je. Nedavno ju je branio i kolega Pablo Lopez, koji je gledateljima objasnio da je Lorena napravila pogršku koja se mogla svakome dogoditi. Ipak, nije se povukla s društvenih mreža i nastavila je objavljivati na Instagramu. Postala je popularna iz krivih razloga, no, reći će iskusni, publicitet nikad nije loša stvar.