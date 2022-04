Poznati britanski boksač Amir Khan (35) otkrio je na društvenim mrežama kakvu su neugodnost doživjeli njegova supruga Faryal i on prošle večeri.

"Upravo su mi ukrali sat u Istočnom Londonu. Taman sam prelazio cestu dok je supruga bila nekoliko koraka iza mene, kad su dotrčala dva muškarca, uperila pištolj u moju facu i tražila moj sat. Najvažnije je da smo oboje dobro", napisao je kratko na Twitteru.

Lopovi su tako postali bogatiji za 72 tisuće funti vrijedan sat Franck Muller Vanguard Chronograph. Nakon što su ga ga opljačkali pobjegli su automobilom.

Zanimljivo je da je nekoliko sati ranije snimljen s jednom svojim fanom u trgovini sa satom na ruci. Također, večer prije na Instagramu je objavio post s jedne dobrotvorne večere na kojoj je isto tako imao taj sat na ruci pa postoje sumnje da su pljačkaši ciljano išli na njega.

"Nakon što su ga opljačkali odmah su otišli u automobil. Amir je uživao sa svojom suprugom na večeri i bio je u šopingu ranije tog dana. To pojačava sumnje su ga ciljano napali. Bio je prestravljen", rekao je za The Sun jedan od svjedoka.

Khan je, inače, došao u središte javnosti na početku pandemije kada je prosipao teorije zavjere po društvenim mrežama. Širio je teorije zavjere i tvrdio kako je koronavirus čovjek pustio namjerno kako bi testirao 5G mrežu.

"Ne vjerujem da je virus iz Kine. To je laž. Ljudi pričaju da je nastao jer su tamo jeli šišmiše i zmije. To je sranje. Ne vjerujem u to. Ovo je napravio čovjek s razlogom. Vjerujem da su virus kreirali kako bi isprobali 5G mrežu. Zar vi ne mislite tako? Ovo bi moglo značiti potpunu kontrolu nad ljudima. Zašto nas zatvaraju u karantene, ako se ne radi o tome", ispalio je svojevremeno boksač.