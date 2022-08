Najstariji sin slavnog bivšeg nogometaša Davida Beckhama, Brooklyn Beckham, koji se ranije ove godine oženio s kćeri američkog milijardera, Nicolom Peltz, vozio se u svom 1.2 milijuna dolara vrijednom automobilu kada ga je zaustavio i prišao mu "youtuber" Daniel Mac.

Mac ga je onako usput pitao čime se to on točno bavi da može voziti ovako skup auto, odnosno McLaren P1 koji stoji čak 1.2 milijuna dolara i postoji ih samo 375 na svijetu.

"Hej čovječe, čime se baviš u životu? Auto ti je baš cool", rekao je "youtuber" mladom Beckhamu. Ovaj je zatim kao iz topa ispalio: "Hej, pa ja te poznajem. Hm, ja sam po zanimanju kuhar"!

Izazvao reakcije odgovorom

Daniel je ostao malo zatečen. "Ti si kuhar! Zaista? Ti si najbolji kuhar na svijetu", upitao ga je Mac, ostavši u čudu. "Trudim se biti", rekao je Beckham uz pomalo kiseli osmijeh.

I doista, Brooklyn je kuhar. Svojevremeno je pokušao snimiti neku svoju emisiju, ali to je bio fijasko. A sad tu i tamo objavi na svom Instagramu poneko jelo koje napravi, no to više djeluje amaterski.

Dakako, njegove izjave oko profesije podigle su dosta prašine i ljudi ga na društvenim mrežama uglavnom sprdaju i omalovažavaju. No, tu i tamo se naiđe na koji pozitivan komentar, jer Brooklyn je tek na kraju rekao kako se zove i pokušao je sakriti činjenicu da mu je otac David Beckham i da je oženio kćer milijardera.