Iris Livaja objavila je na svome Instagram profilu snimku iz Porschea kojim se vozi na trening na Poljud. Iako se ne vidi suvozač na snimci većina njenih pratitelja je zaključila da ide po supruga Marka na trening ili ga pak vozi na isti.

Zaključak je prilično logično jer je Marko Livaja još prošle godine otkrio kako nikad nije položio vozački ispit. Kako sam kaže nikad nije baš imao neku želju.

' Ma nemam ja volje za to, još kad sam bio mulac nije me nikako privlačilo sjest za volan. Nisam ni vozački polagao. I uvijek bi me netko vozio...', rekao je prošle godine u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrio je tom prilikom kako ga uglavnom voze prijatelji i supruga Iris.

'U Ateni mi je AEK dao vozača…ne, nemam u Hajduku vozača, ali prijatelju uskaču. Morat ću to uskoro riješiti. Djeca će narasti, kći će u vrtić, pa moram onda i ja biti na usluzi, a ne da sve bude na njoj', objasnio je.

Pratitelji su zaključili kako je očito da Iris nema problem da razvozi Livaju s obzirom da u pozadini svira kultni talijanski superhit Felicita Al Bana i Romine Power.