Olimpijska prvakinja okrenula se OnlyFansu zbog financijskih problema: 'Sigurno se neću pokazati gola'

Njemica Lisa Buckwitz, olimpijska i svjetska prvakinja u bobu, ima financijskih problema pa se financira i od erotske platforme s kojom je potpisala ugovor, javlja njemačka tiskovna agencija dpa.

Dvadesetdevetogodišnjakinja je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine,zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a sada je potpisala ugovor s "OnlyFansom" platformom za iznos sponzorstva koji nije otkrila.

"Kao pilot boba odgovorna sam za cijeli svoj tim. Moram platiti gurača i pokriti troškove materijala za svoj bob", objasnila je Berlinčanka, koja treba trening-partnere i bob, koji košta i do 100.000 eura. Sve to pokrivaju sportaš, a Savez plaća samo troškove puta jer je ona u reprezentaciji.

"Sigurno se neću pokazati gola. U principu, sadržaj je sličan onom na Instagramu. Tamo me možete vidjeti i u bikiniju ili sportskom grudnjaku", rekla je i dodala da svojim obožavateljima želi dati uvid u njezinu svakodnevicu.

"Stvarno je teško pronaći sponzore koji će uložiti novac u moj sport ili ga dati baš meni", rekla je Buckwitz.

