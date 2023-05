Trebao je to biti jedan lijepi dan. Sunčana nedjelja, Dinamo je protiv Gorice u posljednjem 36. kolu slavio novi naslov prvaka Hrvatske.

Hrvoje Holik je zajedno sa svojom suprugom odlučio kako je pravi trenutak da svoja tri sina odvede u Zagreb na utakmicu. Inače, sinovi mu igraju nogomet i vole gledati Dinamo.

Priča iz noćne more

Međutim, dogodila im se noćna mora. Njihov automobil se na putu iz Slavonskog Broda prema plavoj sreći zapalio. Priča iz noćne more ide ovako...

Vozeći se autocestom u svojoj Opel Vectri iz 2005. prema Zagrebu, u jednom su trenutku vidjeli bijeli dim iza sebe i osjetili miris paljevine, pa su se odmah odlučili zaustaviti na odmorištu Staro Petrovo Selo kako bi provjerili o čemu se radi.

Primijetili su potom dim ispod haube, a kad su je digli, vidjeli su i plamen. Automobil je ubrzo planuo i nije prošlo mnogo vremena, stvorila se ogromna buktinja. Vatra je progutala Vectru u roku deset minuta.

'Sinovima smo obećali da ćemo ih odvesti na Dinamo'

"Sve je dobro završilo, hvala dragom Bogu. Moji sinovi vole gledati nogomet i obećali smo ih odvesti na utakmicu Dinama u Zagreb. Mislili smo doći malo ranije pa se prošetati gradom. Negdje oko pola 11 smo krenuli iz Slavonskog Broda i prije odmorišta Staro Petrovo Selo na autocesti kod Nove Gradiške, nekih 6-7 km prije odmorišta, primijetili smo bijeli dim iza nas. No, auto je najnormalnije radio. Stali smo na odmorištu i kad smo izašli iz automobila sve je bilo u redu. Htio sam upaliti potom auto da vidim kako radi, da li se što događa. Tada sam primjetio da taj bijeli dim dolazi iz prednjeg dijela auta, ispod haube", priča nam u uvodu Hrvoje Holik.

Podigao je haubu i vidio plamen...

Plamen i buktinja

"Odmah sam zatvorio haubu i očito sam na taj plamen, na plamenove samo dodao kisika i to je sve planulo puno puno jače. Auto je krenuo goriti. Izvadili smo djecu i bio je tamo jedan gospodin iz vučne službe koji je imao vatrogasni aparat. Taman dok je on došao, a mi izvadili djecu, bilo je prepasno približiti se automobilu."

Zastrašujuć prizor na odmorištu Staro Petrovo Selo na autocesti kod Nove Gradiške šokirao je i njih i njihovu djecu, ali i sve koji su se našli na licu mjesta.

"Da sam digao haubu samo onako malo, kako se treba dizati, možda auto ne bi planuo, možda se plamen ne bi pojačao i raširio, možda bi ga ugasili. Ali, to je sad gotovo. Pozvali smo vatrogasce, lolakni DVD ali dok su oni došli auto je potpuno izgorio. Nestao je u deset minuta. Strašan prizor, horor, ne dao Bog nikom. Od našeg auta ništa nije ostalo".

'Bojali smo se da neće auto eksplodirati'

Sad sa odmakom, nakon (ne)prospavane noći, da su se bolje snašli mogli su, priča nam Hrvoje, izvući iz automobila stvari. Imali su autosjedalice, kolica takve stvari. Ali, ma koga briga za stvari, glavno da je glava živa i da su klinci sigurno...

"Ali, bojali smo se da neće eksplodirati. Najmanji moj sin kojem je godinu i pol, mislim da on nije ni skužio što se događa. Ovaj srednji je, onako, malo emotivniji. Njemu su 4. godine i najstarijem je 6. Na srednjem sinu se vidjelo da ga je strah. Stariji je govorio ako će doći kući. Vidjeli su i našu reakciju, nije nam bilo svejedno. Taman smo ga prije toga natankali. Bojali smo se eksolozije, da još neće čitava buktinja ugroziti i ljude okolo. Svi su se maknuli, uslijedili su trenuci drame. Na sreću, nitko nije stradao".

Utakmicu gledali kod kuće, sretni što su živi, ali tužni što djeca nisu imala dan iz snova

Na kraju su utakmicu Dinama i Gorice pogledali kod kuće. Sretni što su živi, ali djeca su bila tužna jer nisu doživjela Dinamo uživo, nisu imali dan iz snova...

"Od supruge brat je došao po nju i djecu, a ja sam ostao dok nije došao protupožarni inspektor iz Slavonskog Broda i policijski inspektor iz Nove Gradiške. Onda sam se ja vratio u Brod, auto na otpad i to je to. Da, proživjeli smo dramu. Nismo mogli ni sanjati da će nam se takvo što dogoditi. Prvotno smo mislili uživat ćemo u Zagrebu, programu proslave... Mi smo simpatizeri Dinama, ja dok sam studirao u Zagrebu znao sam tu i tamo otići na utakmicu Dinama. Ne, nisam BBB-ovac već baš simpatizer. Ali, čitava obitelj naša navija za Dinamo. Djeca vole Dinamo. Livaković, Oršić... njih baš vole. Rekao sam baš zato, neka djeca upoznaju što znači Dinamo, neka uživaju u utakmici Dinama protiv Gorice", govori nam Hrvoje i zaključuje:

Idealna utakmica

"Mislili smo si supruga i ja da su utakmica i situacija baš idealni. Proslava, Gorica, program, fan zone, bojanje lica... Od danas sam na GO i ono, laganini. Bilo je sve to stvarno dobro isplanirano od strane Dinama za najmlađe. Nikad mi sinovi nisu bili na Dinamu i sve se nekako posložilo za jedan lijep događaj. Nažalost, nije bio niti su to oni doživjeli. I na kraju priče, htio bih se zahvaliti vašim kolegama s RTL-a koji su bili vrlo korektni. Oni su se, mislim bar tako, slučajno tamo našli, zatekli... Ponudili su nam i prijevoz. Hvala im od srca, hvala i vama što ste nas nazvali".

