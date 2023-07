DIŽE SE TEMPERATURA / 'Kraljica bikinija' opet pokazuje obline, kako ih samo uspije obuzdati? Fanovi tvrde: 'Osvojila si jackpot za genetiku'

Najseksi hokejašica svijeta Mikayla Demaiter ponovno je oduševila pratitelje svojom najnovijom fotografijom. Ova 23-godišnjakinja iz Ontarija bila je na putu prema profesionalnoj karijeri u hokeju na ledu još dok je bila tinejdžerica. No nakon teške operacije koljena s 19 godina se prebacila na puno radno vrijeme modela. Sudeći prema komentarima, to joj je bio pun pogodak. Nedavno je poručila:''Ja sam kraljica bikinija i to ću uvijek biti'', a sada je objavila nove fotografije u malo ''primjerenijem'' izdanju, međutim i dalje je malo toga prepušteno mašti. Fanovi poručuju: ''Osvojila si jackpot za genetiku''.