KIMINA KLETVA / Kim Kardashian zabranili dolazak na škotski stadion: Razlog je nevjerojatan; 'Žena je prokleta. Sorry Kim, ali ne želimo te vidjeti kod nas'

Zanosna Kim Kardashian (42), starleta i celebrity, posljednjih tjedana ima naviku pojavljivanja na značajnim nogometnim utakmicama, spektaklima na kojima ima mnoštvo onih koji žele biti viđeni. Ali mnogi su se fanovi nadali da sljedeći put neće posjetiti njihov stadion nakon što su se uvjerili da sa sobom nosi - prokletstvo. Naime, reality TV superzvijezda zaprepastila je navijače pojavivši se prošlog četvrtka na utakmici Arsenala i Sportinga iz Lisabona. Gledala je kako vodeća momčad Premier lige, ekipa koja je nominalno u fantastičnoj formi, dramatično ispada od Sportinga, slabije momčadi na jedanaesterce. Inače, dogodilo se to prošlog četvrtka u Europskoj ligi. Nezadovoljni domaći navijači, još onako utučeni i ljuti, naknadno su je preklinjali da se nkada više ne vrati na stadion Emirates, pišući da je prokleta, ukleta, da gdje dođe donosi lošu vibru i da zbog njezinog prokletstva domaća momčad, favorit u biti - izgubi. Toj konstataciji ide u prilog i poraz PSG-a od Rennesa prošlog vikenda. I na toj utakmici Kim Kardashian je bila i favorit je izgubio. I sad nakon tih iskustava stvarno se čini da je zvijezda reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' donijela svoje "prokletstvo" sa sobom jer je nevjerojatan domaći rekord francuskih divova naglo zaustavljen. Lionel Messi, Kylian Mbappe i ostali zvjezdani nogometaši ostali su šokirani, doživjevši svoj prvi poraz na domaćem terenu nakon 715 dana. Društveni mediji su nakon toga doslovno planuli, a obožavatelji su komentirali najveću nogometnu kletvu današnjice. Jedan je fan napisao: "Kim K je prokleta, ukleta žena kažem vam - svaku utakmicu na koju ode domaća momčad, iliti favorit svejedno - izgubi!" Drugi se našalio: "Kim Kardashian je prokletstvo za nogomet i favorite." I onda se dogodilo to da je jedna Škotkinja uzela stvar u svoje ruke i zabranila Kim da dođe na stadion njegovog kluba. Voditeljica "Tellyja" Lorraine Kelly, inače velika navijačica Dundee Uniteda, u šali je rekla - " Kardashianice, nećeš doći na stadion mog kluba, čisto da znaš, nećeš doći u Tannadice dok smo živi mi". Razgovarajući o najnovijim vijestima iz Hollywooda sa škotskim izvjestiteljem Rossom Kingom, pozornost je bila usmjerena na Kimovu novootkrivenu sposobnost pojavljivanja na nogometnim utakmicama. King je to objasnio: "Otišla je u Pariz vidjeti PSG, otišla je vidjeti njihovu utakmicu i trebala se susresti s Mbappéom i svim zvijezdama te skupine i izgubili su dva - nula. I eto ga. Ja osobno ne želim da dolazi na škotske stadione To je to. Kim, sorry draga, sve je meni jasno, znam da si sad 'zabrijala' na nogomet ali na utakmice u Škotskoj da nisi došla".