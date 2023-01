Pravda uvijek pobjeđuje. Bivša nogometašica Kiersten Hening pobijedila je na sudu sveučilišta Virginia Tech te će dobiti 100.000 dolara odštete. Hening je tijekom studiranja igrala nogomet za tamošnju ekipu, no odbijala je klečanjem prije utakmice podržati pokret Black lives matter koji je započeo brutalnim ubojstvom tamnoputog Georgea Floyda. O ovoj presudi javljaju ugledni američki mediji poput FOX Newsa, najpoznatije kabelske TV u SAD-u odnosno renominiranog informativnog programa spomenute televizije.

Trener Charles Adair joj zbog toga nije dao da igra, držao ju je na klupi, da bi ona sama napustila ekipu. Prije dvije godine ga je odlučila tužiti zbog toga. Sud je zaključio da je Hening nepravedno oštećena zbog svojih drugačijih političkih stavova, koji nisu bili u skladu s ostatkom njene ekipe.

"Podupirem društvenu pravdu, ali mislim da je cilj pokreta i organizacije Bleck lives matter da se uskrate sredstva za rad policije. Trener me napao zbog toga u poluvremenu jedne utakmice. Sam je provodio kampanju zlostavljanja i odmazde", izjavila je Hening u svojoj tužbi, prenosi još jedan ugledni američki medij, tiražne i ugledne novine New York Post.

Njen je trener tvrdio da još dvije igračice nisu htjele kleknuti, no da njima nije smanjio minutažu zbog toga. Pokušao je sa svojim odvjetnikom dokazati da je Hening stavio na klupu jer nije dobro igrala, no nije uspio. "Danas smo to razjasnili. Istina je pobijedila", napisala je Hening nakon presude.

"Žalosno je, ali ovo je iskušenje bilo zbog razočaranja i neslaganja oko minutaže. Danas nam je jasno da je ovom slučaju nedostajao bilo kakav ugled i da je bez dokaza istina prevladala", napisao je na društvenim mrežama Adair i nije spominjao nikakvu nagodbu. Odvjetnik Adam Mortara tvitao je u odgovoru na Adairovu izjavu sljedeće:

"Ako pod jasnoćom mislite da mom klijentu plaćate šest znamenki u nagodbi, onda ste u pravu, to je prilično jasno. Iskreno, treneru, pročitajte mišljenje suda. Vi plaćate. Optuženi ne. Ne plaćamo u slučajevima koji nemaju valjanost."