ZGODNA NOVINARKA / Kakve su se face sve pojavile u Los Angelesu, a poglede je pojavom mamila atraktivna Ana Jurak

Svjetsko prvenstvo 2026. će po prvi put u povijesti organizirati čak tri zemlje domaćina – Sjedinjene Američke Države, Kanada te Meksiko. To je 26. Svjetsko prvenstvo u povijesti, a upravo se to vidi na novom logu. "Ovo je trenutak u kojem tri države i cijeli kontinent kolektivno mogu reći: ‘Mi smo ujedinjeni i zajedno želimo omogućiti dobrodošlicu cijelom svijetu i omogućiti najveći, najbolji i najinkluzivniji World Cup do sada’. Turnir će omogućiti svim trima državama domaćinima da samostalno ispišu svoju stranicu povijesti svjetskih prvenstava, a ovaj jedinstveni branding i je prvi korak prema 2026.", rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino na eventu u Los Angelesu. U Kaliforniju su stigle mnoge zvijezde, između ostalih Youri Djorkaeff, Ronaldo, Carli Lloyd, Jorge Campos, Alexei Lalas, a puno pažnje privukla je i novinarka iz Hondurasa Ana Jurak.