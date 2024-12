"Kako prolazim kroz sve ovo? Znaš što, već sam oguglao, toliko se ovdje godinama provlače naslovi... Ne dotiče me toliko, ali kada je obitelj u pitanju, to je specifično pitanje. Mi smo odlučili razvesti se. Već dugo vremena smo pričali o tome i došli smo u fazu braka gdje nam se karakteri sudaraju, ne funkcioniramo kako treba, stvara se negativna energija i to je loše za naše kćerkice. Odlučili smo razići se, da li će to biti pauza, da li za stalno, još ne znamo. Oboje da poradimo na sebi i vidjećemo. Nema nikakvog skandala.