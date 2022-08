WONDER BRA / Junakinja nacije uokvirit će trenutno najpoznatije grudi i grudnjak na svijetu: 'Došlo mi je u trenutku, nisam to očekivala'

Svjetlucavi ormari s trofejima pobjednika Eura poput Cristiana Ronalda često su puni medalja, majica i lopti. Ali, u stanu Chloe Kelly u Manchesteru uskoro će se naći uokvireni sportski grudnjak. Chloe Kelly, junakinja Engleske, skinula je gornji dio svog dresa i u totalnom transu vrtila ga oko glave nakon što je zabila pobjednički gol za Englesku u finalu Eura 2022. protiv Njemačke, 31. srpnja, prošle nedjelje. Napadačica Manchester Cityja Kelly ubacila je loptu u mrežu u 110. minuti na Wembleyu - i sada će uokviriti svoj dres. Njezino ludo slavlje - skidanje dresa Engleske i mahanje njime iznad glave dok je jurila terenom- zaokupilo je naciju. Ipak se radi o ženi koja je donijela naciji prvi Euro trofej još tamo od od 1966. godine. Rekla je: "Uokvirit ću svoje čizme, svoju košulju i, naravno, svoj sportski grudnjak - apsolutno sve", prenosi The Sun. Mnogi obožavatelji tvrdili su da je Kellyna euforična reakcija na Wembleyju bila u znak poštovanja prema legendi ženskog nogometa Brandi Chastain. Bivša američka veznjakinja pružila je jedan od najslikovitijih trenutaka u sportu kada je slavila pobjedu svoje zemlje u finalu Svjetskog prvenstva 1999. u crnom sportskom grudnjaku. Kelly je postala poznato ime nakon što su Engleske osvojile svoj prvi veliki turnir. Chastain je čak tvitala: “Vidim da si Chloe Kelly dobro. Uživajte u besplatnim rundama piva i večerama do kraja života iz cijele Engleske. Živjeli!" "Kultni junak QPR-a, Bobby Zamora, zapravo je bio taj koji je inspirirao manični, ikonski trenutak Kelly, rođene Ealing, a ne poetski čin feminizma", pišu Englezi. Napadačica je sjedila ispod Wembley Archa, kao navijačica i zaljubljenica u nogomet, kako bi svjedočila pobjedi njezinih voljenih Hoopsa u finalu doigravanja prvenstva 2014. preko Zamorinog pobjednika u zadnjoj minuti. Sada je Kelly, sa svojim plavim konjskim repom i sportskim grudnjakom, inspirirala novu grupu djece - baš kao što je Zamora učinio njoj prije osam godina. Grudi i grudnjak Chloe Kelly upravo obilaze planetu, jer je njezina proslava oduševila i pokazala svu moguću nogometnu emociju... Otkrila je sad: “Proslava je došla u trenutku. Nikad nisam pomislio da će se ovaj trenutak dogoditi. Ne očekuješ da će se to dogoditi, pa sam se samo prepustila. Rekla sam svojoj obitelji prije utakmice da će doći trenutak Bobbyja Zamore.Samo upijam sva ta iskustva. To je iskustvo koje se doživi jednom u životu. Nadam se da su to učinili i naši navijači. Učiniti ovo pred našim domaćim navijačima je tako posebno i ostvarenje sna. Ne mislim da je stvarno sjelo još sve, ali bude. Osvojili smo Euro i zabio sam gol. To je nestvarno.” Baš kao i dan kada su Bobby Moore i društvo osvojili Svjetsko prvenstvo prije 56 godina, bio je to kraj iz bajke kada je Engleska pobijedila Nijemce u hramu nogometa. Kelly je okončala tako gotovo šest desetljeća nogometne boli pred rekordnom publikom (87.192 gledatelja), što je najveća posjećenost na Euru, muškom i ženskom.