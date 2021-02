Otac jednog od najboljih vratara na svijetu, Liverpoolovog Alissona Beckera, preminuo je u srijedu, prenose Brazilski mediji.

Nestanak 57-godišnjeg Josea Beckera prijavljen je u srijedu oko 17 sati po brazilskom lokaslnom vremenu, a njegovo je tijelo pronađeno je u četvrtak, a navodi se da je otišao u ribolov.

The father of Liverpool goalkeeper Alisson has died after drowning in a lake near his holiday home in southern Brazil on Wednesday, according to local police.

