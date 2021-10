Bivši fizioterapeut hrvatske muške rukometne reprezetnacije Damir Kajba javio se na svom Instagramu, gdje je objavio fotografiju groba legendarnog Zlatka Saračevića. Kajba je napisao kako je zadovoljan činjenicom da je Saračević pokopan tamo gdje zaslužuje biti.

"Danas mi je srce puno kao kuća. Majstor je dobio počivalište kakvo zaista i zaslužuje, u Aleji velikana. Jedna pored druge, dvije legende. Nogometna legenda, Zlatko Cico Kranjčar i rukometna, Zlatko Saračević. Dvije ljudine, dva diva. Valjda je sudbina tako htjela. Ono što ih je povezivalo su njihova velika, čista srca koja su svi voljeli. U prvom su redu bili, a i ostat će ljudske, a zatim sportske legende i velikani.

Zato palac gore, naklon do poda i jedno veliko hvala svima onima koji su doprinjeli da se oprostimo od Majstora na dostojanstven način, kako on to i zaslužuje. U prvom redu hvala gradu Zagrebu, veliko hvala hrvatskom rukometnom savezu na svemu učinjenom i njihovoj brizi za našu legendu. Hvala RK PPD Zagreb, hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, zlatnim olimpijcima iz Atlante i Saračevoj generaciji. Veliko hvala igračicama RK Podravka koje su u najtežim trenutcima bile uz našu majstoricu Korneliju( i ostale uz nju). Hvala i Kronikusima, kao što reče Sarač, najluđim navijačima. Hvala im na onom dostojanstvenom oproštaju punom emocija. Hvala i svima onima koje nisam spomenuo, a bili su i bit će u mislima sa našim Majstorom", napisao je Kajba na svoj Instagram.

Prozvao upravu RK Podravke

Također, prozvao je upravu RK Podravke i pokazao im je na Instagramu "palac dolje".

"Nitko od njih se nije udostojio nazvati suprugu našeg Majstora, Korneliju Saračević, razgovarati s njom. Bilo je lakše skrivati se mjesecima, šutiti, praviti se kao da se ništa nije dogodilo, a sve to u nadi da će vrijeme donijeti zaborav i "oprati" njihove ruke. To dovoljno govori o njihovom prije svega moralu, časti, poštenju i karakteru", napisao je Kajba.