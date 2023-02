Vezni igrač češke nogometne reprezentacije i praške Sparte Jakub Jankto (27) priznao je da je homoseksualac, rekavši kako želi živjeti svoj život "na slobodi".

"Kao i svi drugi, imam svoje snage. Imam svoje slabosti. Imam obitelj. Imam svoje prijatelje", rekao je Jankto u videu objavljenom na svom Instagram računu.

"Imam posao koji godinama radim najbolje što mogu, ozbiljno, profesionalno i sa strašću. Kao i svi drugi, i ja želim živjeti svoj život u slobodi. Bez strahova. Bez predrasuda. Bez nasilja. Ali s ljubavlju. Ja sam homoseksualac i ne želim se više skrivati," poručio je 27-godišnji veznjak.

Jankto je od 2017. član španjolskog prvoligaša Getafea, a trenutačno je na posudbi u Sparti. Igrao je i za Udinese, Ascoli i Sampdoriju, dok je za češku reprezentaciju odigrao 45 utakmica i postigao četiri gola.

Prošle godine njegova bivša djevojka, s kojom ima i sina, Marketa Ottomanska, javno se požalila da joj Jakub ne plaća alimantaciju, unatoč tome što ima vrlo visoka primanja:

"Svom je sinu poslao samo 600 eura u zadnjih pet mjeseci i to samo zato što ima sudski nalog. To je tužno i svi moji prijatelji odmahuju glavama. Tražim izlaz iz ove neugodne situacije, a puno mi je pomogao klub samohranih majki", ispričala je tada Marketa.

A sada je Marketa stala uz Jakuba i pružila mu punu podršku.

"Radije bih bila isključena zbog našeg sina koji će morati s time odrastati. To je samo Jakubova priča, njegova ispovijest. Ponosna sam što je smogao snage za javni istup. Ranije su to priznali neki koji su već završili karijeru, a svi ostali to taje. Boje se da će im ljudi staviti metu na čelo", rekla je pa otkrila da je znala da je Jakub jomoseksualac:

"Ne želim ulaziti u detalje, ali kad mi je rekao, dao mi je dosta slobode. Sad je bitno da je njemu ugodno i da je sretan. Sigurno će mu laknuti i ništa ga neće izjedati iznutra. Bojao se da ga ljudi neće prihvatiti takvog kakav je. Bio je pod stresom zbog toga. Mislim da će ga ljudi voljeti kao i ranije. Samo mora biti fin prema njima.