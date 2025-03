Kostelić svojedobno otkrio Mojmiri opasnosti s kojima se suočava: 'Jedno je posebno strašno'

Ivica Kostelić nakon velike skijaške karijere pronašao se u offshore jedrenju, pa je tako 6. prosinca 2022. gostovao kod Mojmire Pastorčić i govorio o offshore jedrenju i opasnostima koje nosi Atlantski ocena po zimi, te što sve treba napraviti i proći kako bi preživio. Mojmira ga je pitala kako ga nema nigdje, barem je takav osjećaj.

"Pa bio sam dugo na moru", rekao je Ivica Mojmiri i pričao o staroj ljubavi koje mu je jedrenje.

"To je dio ljubavi prema moru. Jedrenje me zanimalo prije, ali kao sport zahtjeva jako puno vremena, to nisam imao kad sam bio posvećen skijanju. To se vrijeme otvorilo nakon skijaške karijere i htio sam otkriti taj sport. I onda me vuklo sve dublje i dublje u tu priču."

I onda si otkrio Golgotu nasred Atlantika. Što se dogodilo?

"Duža je priča, šest dana to je trajalo. Imao sam različitih problema, prvu noć mi je ušla voda u brod, drugu su pali instrumenti, rezervni autopilot, VHF, antena, navigacijsko svjetlo, pa sam se popeo na jarbol te druge noći, pokušavao spasiti autopilot. Bio je oštećen pa je stalno zafrkavao, nije radio."

Kakvi su to uvjeti, jesu li to jaki valovi?

"Tipični za Atlantik po zimi. Sve loše vrijeme koje dolazi je uvelike posljedica onoga što se događa na Atlantiku, tamo se rađaju ciklone i dosta su divlje u zimsko vrijeme. Ta regata koja stara iz sjeverne Francuske teška je po tome što se moraš probiti kroz sustav ciklone koje znače protivni vjetrovi, loši uvjeti, veliki valovi... Uglavnom, dosta težak ispit za svakog jedriličara, pogotovo ako se utrkujete."

Ovo na oku isto se tamo rodilo?

"Ne, na Lastovu kad se vezivao brod, nije bio Atlantik."

Što je najopasnije?

"Penjanje na jarbol po noći po valovitom moru. To se događalo 300 milja od obale na otvorenom oceanu, to je bilo dosta strašno, sam si, moraš se popet 19 metara visoko, noć je, a znaš da moraš spasiti glavnog autopilota jer bez njega ne možeš ništa. Na kraju je i taj instrument pao u šestom danu isto u jednoj cikloni i poslije toga nije bilo načina da se nastavi utrkivati pa sam se vratio."

Ali nisi samo ti odustali, neke su izvlačili helikopterom. Nije to baš laka utrka?

"To je jedna od najtežih utrka jer si prvo sam u igri na brodu, ima mnogo klasa, neke su se trimarani prevrnuli. U mojoj klasi od 55 brodova, odustalo je 20. Stres na ljude i brodove je velik i to se vidjelo u tim brojkama. Dok smo bili u sustavu sjevernog Atlantika i ciklonama brodovi su oštećeni. Moj brod je u redu, samo sam izgubio sve instrumente na vrhu jarbola pa nisam mogao koristiti autopilot a bez toga se ne možeš utrkivati."

Prije koju godinu bio si na Greenlandu, isto je bio horor, nešto se dogodilo s kožom, neke grozote, je li tako?

"Nismo imali sreće s vremenom."

Ako pribrojimo Greelnad, pa ovo more, njuši li se ovisnost o adrenalinu?

"Ja uvijek imam poteškoće, teži put, tako je bilo i u skijanju, ali valjda to mora biti tako. Volio bih da je put lakši, pa treba i to prigrliti. Možda se nešto da naučiti iz toga."

Ali to nije ovisnost o adrenalinu?

Ljudi govore da to postoji, možda da, možda ne, ja se ne volim tako izražavati. Ja ne idem tamo zbog adrenalina.

Ali ti je dosadno sjediti?

"Nakon toliko godina skinja i svakih stresova, pozivnih negativni i puno adrenalina, navikao sam se na tako nešto. Izazov nam je važan."

Što kažu drugi Kostelići na novog Ivicu koji se bavi drugim opasnostima?

"Neki su to prihvatili prije, neki kasnije."

Podsjetimo, vojska Crne Gore izvukla je u ponedjeljak navečer iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja, dvojicu stranih državljana, od kojih je jedan hrvatski skijaš Ivica Kostelić. U skladu s vremenskim uvjetima i prognozama koje su najavljivale udare južnog vjetra i do 40 čvorova, pokrenuta je koordinirana akcija traganja i spašavanja u skladu s Nacionalnim planom traganja i spašavanja. Sama akcija je trajala pet sati, a u njoj je sudjelovao i helikopter vojske Crne Gore.

Potvrđeno je da su Kostelić i još jedan strani državljanin spašeni "u složenim okolnostima" uz upotrebu patrolnih čamaca za brze intervencije Mornarice Vojske Crne Gore i helikoptersku podršku iz zraka. Prema pisanju crnogorskih medija, Kostelić i još jedna osoba su vozili kajak, ali su ih jak južni vjetar i valovi viši od tri metra prevrnuli i odvukli od obale. Usprkos teškim uvjetima, spasioci su uspjeli pronaći dvojicu muškaraca zahvaljujući koordiniranim naporima civilnih i vojnih timova.

"Kostelića i Francuza u uzburkanom moru pronašla i spasila posada jednog od novih brzih patolnih čamaca Mornarice VCG. Kako saznaju 'Vijesti', dvojica spašenih muškaraca su dobro ali su iz predostrožnosti predati ekipi Hitne pomoći koja ih je čekala u Luci Bar gdje je patrolni čamac uplovio oko 22.45 sati", stoji u pisanju Vijesti.

Uprava pomorske sigurnosti navela je kako su operateri na Pomorsko operativnom centru primili poziv za pomoć od osobe s obale te je hitno započela veoma složena akcija traganja i spašavanja dvojice stranih državljana. Sama je akcija trajala punih pet sati na državnoj granici između Crne Gore i Albanije, po vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima i visini valova do četiri metra, a ne kako se prvotno spominjala visina valova od tri metra, izvijestila je Radio televizija Crne Gore.

‘‘Operateri na Pomorsko operativnom centru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su u okviru poziva za pomoć dobili informaciju da su tri osobe upravljale kajacima od Skadra do ušća rijeke Bojane u Jadransko more, i da je zbog složenih i loših vremenskih uvjeta došlo do prevrtanja jednog kajaka, nakon čega su jake struje odnijele na pučinu dvije osobe, jednu hrvatske i drugu francuske nacionalnosti‘‘, navodi se u priopćenju.