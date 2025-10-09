Ivan Klasnić otkrio tešku istinu: ‘Tko zna koliko ću još živjeti'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić (45), nekadašnji napadač Werdera iz Bremena, otvorio je dušu o svojoj dugogodišnjoj borbi s bolešću bubrega. U dokumentarcu ARD-a „Hirschhausen und der Schmerz“ ispričao je kako su ga lijekovi protiv bolova tijekom karijere doveli do teškog oštećenja bubrega.

"Teško je igrati bez njih, ali da sam znao koliko su opasni, nikad ih ne bih uzimao", rekao je Klasnić, dodavši da su Voltaren i Diklofenak pogoršali njegovo stanje.

Klasnić je prvi profesionalni nogometaš na svijetu koji je igrao s presađenim bubregom. Prvu transplantaciju imao je 2007., a danas živi sa svojim trećim bubregom. "Naravno da sam ljutit, ono što sam prošao ne bih poželio nikome", priznaje.

Zbog liječničkih pogrešaka 2008. je tužio liječnike Werdera. Zdravstveni problemi ostavili su trag i na izgledu zbog virusa je ostao bez kose, no danas se oporavio i radi kao nogometni menadžer, otkrivajući mlade talente.

Na kraju dokumentarca, Klasnić je izrekao rečenicu koja dirne svakoga tko je prati: – Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život.

