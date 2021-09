Iz Rijeke je kao mladi hrvatski reprezentativac otišao u Beograd, počeo igrati za Crvenu zvezdu a ostalo je povijest. No, neke stvari su ostale visjeti u zraku...

Vladimir Vujasinović postao je jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena, prava sportska legenda. Ovaj rođeni Riječanin već je pod kapicom Primorja dao naslutio da je veliki potencijal.

Rado navraća u Rijeku

Vujasinović rado navraća u Rijeku, boravio je na Kantridi na pripremama kao trener Partizana, uvijek je izbjegavao javno detaljnije objašnjavati razloge zbog kojih je otišao iz Rijeke. Tek je sada progovorio bez zadrške. No, neke njegove izjave mogle bi naići na reakciju na ovim našim napaćenim prostorima.

Često se zna dogoditi da kad su politika i rat u pitanju, da neka izjava odjekne i poprimi obrise skandala, slučaja. Vladimir Vujasinović otišao je iz Hrvatske, kako je to sam kazao, zbog situacije u Hrvatskoj.

"Sve oko rata krenulo je mnogo ranije. Svi su znali odakle sam i što sam, moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena... Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je u prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani... Ona je teško proživljavala sve to. U isto vrijeme Hrvatski savez je, pretpostavljam, prepoznao moju situaciju, radili su na tome da me zadrže", kazao je Vujasinović i nastavio:

'U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju'

"U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju dok se čitava moja rodbina branila od hrvatske države, s roditeljima koji su u problemu", rekao je legendarni srpski vaterpolist i time možda zapalio i vatru. Jer, ako nas pamćenje služi, Hrvatska nije nikog napadala nego je bila napadnuta. No, dobro...

"Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA-u ili LEN. U Njemačkoj su igrale juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili. Dok sam bio u Hannoveru ili u nekom drugom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Sole (Dragan Solomun), Bata (Orlić) i Nikola Stamenić su bili uvjerljiviji. Kada sam se vratio s tog putovanja, čekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo 'moraš', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to, prenosi Vujasinovićeve riječi Nova.rs".