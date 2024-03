Nemile scene dogodile su se u derbiju 30. kola turskog nogometnog prvenstva. Fenerbahče je u nedjelju na gostovanju pobijedio Trabzonspor 3-2, a utakmicu je obilježio kaos u završnici i nakon nje.

Dok su gosti na središtu terena slavili važnu pobjedu, dio domaćih navijača je utrčao na teren i napao ih. Odjednom je nastao kaos na terenu i tučnjava između navijača i igrača Fenerbahčea. Policija i zaštitari su imali velikih problema kako bi igrače Fener odveli do svlačionice. a prilikom izlaska s travnjaka jedan od huligana s leđa je šakom u glavu udario Livakovića koji je i tijekom utakmice pogođen nepoznatim predmetom koji ga je raskrvario.

Scene koje su obišle svijet su one u kojima nigerijski branič Fenera, Bright Samuel-Osayi staje na crtu Trabzonovim navijačima i ulazi u tučnjavu. Fotografija u kojoj svladava navijača i ''šaketa'' istog, obišla je svijet, a navijači kluba iz Istanbula posvetili su mu i grafit na kojem piše ''Fight like your fans''.

Iako je nezahvalno uspoređivati ovaj događaj s jednim nama poznatijim, ipak možemo povući barem nekakvu paralelu ovog događaja sa nikad odigranom utakmicom Dinama i Crvene zvezde 13. svibnja 1990. godine. Tada je kultni status među navijačima Dinama zaradio Zvonimir Boban koji je stao u obranu navijača Plavih i cijele Hrvatske. Fizički je napao tadašnjeg milicajca, što je još luđi potez od sukoba s protivničkim navijačem. Ikonski, kultno i nezaboravno.

Obzirom na grafit, za očekivati je i da će hrabri Osayi među Fenerovim pristalicama postati legenda.

