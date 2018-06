ZASTRAŠUJUĆA SNIMKA HORORA U NOVOM SADU: Huligani Vojvodine prebili Zvezdaša na humanitarnom turniru

ШИРИТЕ ДАЉЕ! Поштовани Звездаши, Клуб навијача Црвене Звезде Нови Сад је узео учешће на хуманитарном фудбалском турниру који је одржан у нашем граду прошлог викенда. Наш клуб је скупио и приложио значајна средства која ће сигурно помоћи онима којима је помоћ најпотребнија.Но, и поред тога што је цела организација турнира имала виши и хуманитарни значај, једна група наоружаних нељуди, којој очито смета то што неко воли Црвену Звезду је прекинула овај, до тада, величанствени скуп. Овакав инцидент, који је претио да прерасте у тотални линч, изазвао је велики шок за гледаоце, међу којима је био велики број жена и деце. Толики степен исказане мржње, бестијалности и нетрепељивости подсетио је на нека давно прошла несрећна времена кроз која је овај град већ једном прошао. Овим путем желимо да истакнемо да пружамо апсолутну подршку организацији СрбиЗаСрбе, јер ни на који начин нису допринели да се овакав срамни чин деси.На крају, поручујемо свима да Клуб навијача Црвене Звезде из Новог Сада ниједног момента није позивао на мржњу према било ком симпатизеру или навијачу другог клуба, нити ће то икада чинити. Основани смо једино и искључиво ради афирмације спортских и традиционалних вредности, хуманитарне активности и љубави према Црвеној Звезди. Уколико то неко не може или не жели да схвати, нама је врло жао, али је сигурно да нас то неће зауставити у даљем раду.

